L’Ast cerca autisti: riparte il maxi concorso per oltre 120 posti

Settantatré posti di lavoro immediati e una graduatoria pronta a scorrere per assumere altri 50 autisti prima dell’inverno. L’Azienda Siciliana Trasporti ha riavviato la grande selezione pubblica, mettendo fine a uno stallo durato mesi e riaccendendo le speranze di centinaia di lavoratori. Lo dice il Giornale di Sicilia.

Il consiglio di amministrazione dell’Ast approverà il nuovo bando entro la fine di questa settimana. La ripartenza della procedura è stata resa possibile da un recente emendamento votato all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha superato il blocco delle assunzioni scattato a maggio per le partecipate.

La precedente selezione di febbraio si era arenata a causa delle forti proteste sindacali sulle mancate garanzie per i circa 120 precari attualmente in servizio. Il nuovo testo modificherà i criteri per limitare la discrezionalità nella valutazione dei curricula, nodo cruciale della vecchia bozza.

I candidati otterranno un punteggio aggiuntivo se hanno già operato nel trasporto pubblico locale. Un ulteriore bonus, inoltre, premierà l’esperienza specifica nel solo settore extraurbano, offrendo di fatto un margine di vantaggio agli attuali interinali dell’azienda.

Le prove d’esame e il rinnovo della flotta

Se le domande di partecipazione supereranno quota 400, i vertici aziendali organizzeranno una prova preselettiva. L’agenzia incaricata di gestire fisicamente i test verrà nominata nei prossimi giorni, aprendo successivamente una finestra di trenta giorni per l’invio delle candidature, con scadenza prevista a fine settembre.

«Ma partecipare – anticipa il presidente Luigi Genovese – sarà importante anche se non si entrerà subito fra i primi 73 vincitori. È certo infatti che da questa graduatoria ci sarà uno scorrimento di almeno una cinquantina di posizioni entro qualche mese perché entreranno in servizio i nuovi bus e avremo bisogno di altri autisti».

I tempi per concludere l’iter burocratico restano tuttavia strettissimi. L’Ars ha autorizzato la proroga dei contratti per gli attuali autisti interinali soltanto fino al 15 novembre: senza una conclusione rapida degli esami, l’azienda rischia di non avere sufficiente personale per coprire le corse.

A fare da cornice alle nuove assunzioni c’è il piano di svecchiamento del parco mezzi siciliano, supportato da un avviso regionale da oltre 48 milioni di euro che permetterà alle aziende, Ast compresa, di acquistare autobus ecologici di ultima generazione.