Concorso Ast, al via le domande per 73 nuove assunzioni

Settantatré posti da autista in palio, e una polemica che si riaccende esattamente dove si era fermata pochi mesi fa. L’Azienda Siciliana Trasporti ha pubblicato il bando bis del concorso Ast, la selezione per nuovi conducenti che il presidente Luigi Genovese avrebbe voluto chiudere già in inverno, prima che sindacati e opposizione bloccassero tutto contestando i criteri di valutazione.

Il nodo riguardava — e in parte riguarda ancora — il destino degli autisti interinali già al lavoro sui bus extraurbani dell’azienda regionale: circa un centinaio di lavoratori che, secondo sindacati e forze di opposizione, rischiavano di essere scavalcati da candidati esterni pur avendo già esperienza sul campo.

Come cambia il punteggio per chi guida già i bus extraurbani?

Per disinnescare lo scontro, Genovese ha rimodulato la griglia dei punteggi aggiuntivi. Chi può dimostrare esperienza professionale sui mezzi extraurbani — la condizione tipica degli interinali coinvolti nella protesta — avrà diritto a 5 punti in più rispetto al passato, arrivando fino a un massimo di 20 punti extra.

Chi invece ha maturato esperienza solo su mezzi urbani, come nel caso di chi ha lavorato all’Amat o in aziende analoghe, si ferma a un tetto di 15 punti aggiuntivi. A pesare ulteriormente sulla graduatoria sarà anche il numero di anni di guida, un fattore che può allargare ancora di più la forbice tra chi è già dentro il mondo dell’extraurbano e gli altri concorrenti.

Chi può partecipare e quali sono le scadenze?

La selezione, appena partita, resta accessibile anche a chi possiede il solo diploma di scuola media, a patto naturalmente di essere già titolare della patente D, requisito imprescindibile per guidare un autobus. Le domande vanno presentate entro il 27 settembre, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata attivata sul sito dell’Ast.

E se le richieste superano quota 400?

L’azienda si aspetta un’adesione molto ampia, tanto da aver già previsto una via d’uscita nel caso in cui i candidati sfondino quota 400: scatterebbe una prova preselettiva, composta da 30 quiz a risposta multipla, capace di ridurre drasticamente la platea degli aspiranti conducenti. Solo chi supererà questo primo filtro potrà accedere alla prova pratica di guida.

Chi entrerà in graduatoria non dovrà però guardare solo al bando attuale: la lista resterà valida per tre anni, con diversi scorrimenti previsti nel tempo, aprendo ulteriori finestre di assunzione anche a chi non rientrerà tra i primi 73.

Sul fronte del trasporto pubblico regionale, la partita resta più ampia della singola selezione: il futuro dell’Ast e i nodi ancora aperti sul personale saranno al centro di un approfondimento in edicola domani sul Giornale di Sicilia.