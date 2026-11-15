Schianto sulla SS120, quattro persone ferite

La strada statale 120 dell’Etna e delle Madonie è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 191,700, nel territorio comunale di Randazzo (CT), a causa di un incidente.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un camper e un veicolo leggero provocando il ferimento di quattro persone.

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Il traffico veicolare al momento viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni su posto. Sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.