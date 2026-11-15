Cronaca

Schianto sulla SS120, quattro persone ferite

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Schianto sulla SS120, quattro persone ferite

La strada statale 120 dell’Etna e delle Madonie è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 191,700, nel territorio comunale di Randazzo (CT), a causa di un incidente.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un camper e un veicolo leggero provocando il ferimento di quattro persone.

Il traffico veicolare al momento viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni su posto. Sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

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