Cronaca

Incidente sulla Palermo-Catania A19 ad Altavilla Milicia, 3 persone ferite

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Schianto mortale sulla A29 Palermo

A causa di un incidente stradale, avvenuto sulla autostrada A19 “Palermo – Catania”, in direzione Palermo, al km 3,200 all’altezza di Bagheria (Palermo), si registrano rallentamenti e code a partire dallo svincolo di Altavilla.

Nel sinistro, che ha coinvolto tre autovetture, si registrano tre feriti

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile

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