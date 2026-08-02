Incidente sulla Palermo-Catania A19 ad Altavilla Milicia, 3 persone ferite

A causa di un incidente stradale, avvenuto sulla autostrada A19 “Palermo – Catania”, in direzione Palermo, al km 3,200 all’altezza di Bagheria (Palermo), si registrano rallentamenti e code a partire dallo svincolo di Altavilla.
Nel sinistro, che ha coinvolto tre autovetture, si registrano tre feriti
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google