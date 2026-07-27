Esposto alla Corte dei conti sul Ponte sullo Stretto per danno erariale

La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di verificare se nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati utilizzati correttamente i fondi pubblici o se sussistano i presupposti di un danno erariale.

L’esposto porta la firma del segretario generale Maurizio Landini.

“Non si tratta di una battaglia ideologica – ha spiegato la Cgil in una nota – né di una contrapposizione pregiudiziale all’opera, ma di tutelare il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il Ponte è un euro sottratto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno”.