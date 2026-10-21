Cronaca

Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione: il Ros acquisisce atti

di Redazione
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Assunzioni ponte sullo stretto di Messina

Nell’indagine sul Ponte dello Stretto, la Procura di Roma «ha delegato i Carabinieri del Ros all’esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink, finalizzato all’acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti, nell’ambito dell’attività di controllo relativa alla delibera Cipess n. 61/2025 e al decreto n. 190 del 1° agosto 2025».

Lo si legge in una nota della Procura sul procedimento avviato a piazzale Clodio per corruzione, nel quale risultano indagati, tra gli altri, l’ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, e l’avvocato Giacomo Saccomanno.

«L’attività investigativa fa seguito alla precedente del 9 giugno, con l’esecuzione di un decreto di perquisizione finalizzato all’acquisizione di documentazione e dei dispositivi elettronici (smartphone, device, ecc.) in uso alle persone sottoposte alle indagini», precisa la nota.

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