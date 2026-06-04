CronacaPalermo

Uomo trovato morto in via Basile a Palermo: sangue sul marciapiede, indagini in corso

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo è stato trovato privo di vita questo pomeriggio sul marciapiede di via Ernesto Basile, nei pressi del parcheggio comunale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un cittadino straniero.

A rendere il caso ancora poco chiaro sono le circostanze del ritrovamento: alcuni testimoni riferiscono di aver visto l’uomo camminare e mangiare della frutta poco prima di accasciarsi a terra. Accanto al corpo sono state trovate diverse chiazze di sangue, ma non è ancora stabilito se la morte sia riconducibile a un’aggressione o a un malore improvviso.

L’area è stata transennata dalle forze dell’ordine in attesa dell’arrivo del medico legale, il cui esame sarà determinante per fare luce sulle cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Consigliati per te

  1. Viene dimesso dal Policlinico di Palermo e muore nella notte: indagini in corso
  2. Incendio nella notte alla Sicily by Car di Carini: distrutte dieci vetture, indagini in corso
  3. Tragedia a Roma: studentessa trapanese di 23 anni trovata senza vita in casa, indagini in corso
  4. Taormina, auto contro gruppo fuori discoteca Ipanema: un ferito, indagini in corso VIDEO
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Colpo da 111mila euro al SuperEnalotto nel Palermitano: la schedina vincente
Colpo da 111mila euro al SuperEnalotto nel Palermitano: la schedina vincente
Cronaca
Non sono i colpi di telecomando a ucciderlo: l’86enne del Policlinico è morto per shock settico
Cronaca Palermo
Violenza nei pronto soccorso, la Fials: a Palermo istituire punti di polizia in tutti gli ospedali
Comunicati stampa
Ragazzo di 16 anni gravissimo, ha emorragia cerebrale dopo incidente
Cronaca
Veicolo in fiamme sulla A29 Dir, traffico bloccato
Veicolo in fiamme sulla A29 Dir, traffico bloccato
Cronaca