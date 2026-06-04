Uomo trovato morto in via Basile a Palermo: sangue sul marciapiede, indagini in corso

Un uomo è stato trovato privo di vita questo pomeriggio sul marciapiede di via Ernesto Basile, nei pressi del parcheggio comunale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un cittadino straniero.

A rendere il caso ancora poco chiaro sono le circostanze del ritrovamento: alcuni testimoni riferiscono di aver visto l’uomo camminare e mangiare della frutta poco prima di accasciarsi a terra. Accanto al corpo sono state trovate diverse chiazze di sangue, ma non è ancora stabilito se la morte sia riconducibile a un’aggressione o a un malore improvviso.

L’area è stata transennata dalle forze dell’ordine in attesa dell’arrivo del medico legale, il cui esame sarà determinante per fare luce sulle cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri.