Via Ernesto Basile, il cantiere non finisce prima di metà ottobre: code e rallentamenti per gli automobilisti

Bisognerà aspettare metà ottobre per vedere concluso il cantiere di via Ernesto Basile. Il nuovo collettore fognario, la cui consegna era attesa in tempi più brevi, richiederà ancora qualche settimana di lavoro: a bloccare l’avanzamento è il fermo della fresa impiegata negli scavi.

A comunicare il nuovo cronoprogramma è Giandomenico Lo Pizzo, responsabile unico del procedimento. Per chi percorre la strada ogni giorno, il prolungamento del cantiere si traduce in altri disagi: file e rallentamenti nel tratto alto dell’arteria, in particolare durante le ore di punta e nei pressi di viale Regione Siciliana.

Un primo segnale di miglioramento è però atteso già dalla settimana prossima. Terminati gli interventi sul primo dei tre pozzetti, il più a valle, verrà rimosso il restringimento di carreggiata in quel punto e il traffico potrà tornare a scorrere sull’intera sede stradale.