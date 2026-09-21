PalermoTrasporti

Via Ernesto Basile, il cantiere non finisce prima di metà ottobre: code e rallentamenti per gli automobilisti

Via Ernesto Basile, il collettore fognario non sarà pronto prima di metà ottobre: cantiere ancora aperto e traffico in tilt
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Bisognerà aspettare metà ottobre per vedere concluso il cantiere di via Ernesto Basile. Il nuovo collettore fognario, la cui consegna era attesa in tempi più brevi, richiederà ancora qualche settimana di lavoro: a bloccare l’avanzamento è il fermo della fresa impiegata negli scavi.

A comunicare il nuovo cronoprogramma è Giandomenico Lo Pizzo, responsabile unico del procedimento. Per chi percorre la strada ogni giorno, il prolungamento del cantiere si traduce in altri disagi: file e rallentamenti nel tratto alto dell’arteria, in particolare durante le ore di punta e nei pressi di viale Regione Siciliana.

Un primo segnale di miglioramento è però atteso già dalla settimana prossima. Terminati gli interventi sul primo dei tre pozzetti, il più a valle, verrà rimosso il restringimento di carreggiata in quel punto e il traffico potrà tornare a scorrere sull’intera sede stradale.

Consigliati per te

  1. Aggiungi Diretta Sicilia alle Fonti preferite su Google
  2. A Petralia Sottana si celebrano i sapori e le tradizioni dei borghi: torna la “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno”
  3. Lavori sulla Palermo-Catania a Bagheria, avviso agli automobilisti: attese lunghe code
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Il 30 settembre e il 1° ottobre 2026 H2IT partecipa a Catania alla fiera HEYSUN – Expo della Transizione Energetica
Comunicati stampa
ParlAutismo, a Palermo un pomeriggio di comunità all’Orto di Paolino
Comunicati stampa
Furto con spaccata in un ristorante di Palermo, arrestati due uomini
Cronaca
Pietroantonio Bevilacqua entra nella Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto
Pietroantonio Bevilacqua entra nella Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto
Politica
43° anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone: il Centro antiviolenza inaugura l’installazione artistica permanente “Il Filo di Lia” e apre le porte alla città
Comunicati stampa