Palermo, danneggiata la scuola Ernesto Basile: nei guai due minorenni

Due ragazzi, di 16 e 18 anni, sono stati sorpresi nella tarda serata all’interno della scuola Ernesto Basile, in via Natale Carta a Palermo, e sono finiti nei guai con la giustizia. A far scattare l’allarme è stata una segnalazione al 112 arrivata da alcuni residenti della zona, insospettiti dal bagliore di torce elettriche che si muoveva tra le aule dell’istituto, a quell’ora completamente deserto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che hanno immediatamente circondato la struttura per presidiare tutte le vie di fuga. I giovani presenti, resisi conto dell’arrivo dei militari, hanno tentato la fuga arrampicandosi sul tetto di un edificio scolastico contiguo. Il tentativo è però riuscito solo in parte: due dei ragazzi sono stati raggiunti e fermati dai Carabinieri prima che riuscissero a dileguarsi.

Nel corso della perquisizione personale, il minore dei due è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro a doppia punta, oggetto per il quale non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile. I successivi accertamenti all’interno della scuola hanno permesso di appurare che una finestra era stata forzata e utilizzata come varco d’ingresso abusivo nell’edificio.

Al termine degli accertamenti, per entrambi i giovani è scattata la denuncia a piede libero, trasmessa sia alla Procura ordinaria sia a quella per i minorenni. Le accuse contestate sono invasione di edifici, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere.