Scontro frontale sulla Statale di Caltagirone: due feriti estratti dalle lamiere

Due persone ferite, ambulanze e l’elisoccorso in azione lungo la Strada Statale 417 “di Caltagirone”, nel territorio di Ramacca: è il bilancio di un violento scontro frontale tra due automobili. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli accertamenti, mentre la zona interessata resta segnata da rallentamenti alla circolazione.

Lo scontro ha coinvolto due vetture che si sono urtate frontalmente lungo la statale, in un punto del territorio comunale di Ramacca. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato all’impatto: la ricostruzione della dinamica è affidata agli organi competenti, intervenuti per i rilievi.

Sul tratto si è mobilitata rapidamente una squadra di soccorso articolata. Il personale sanitario del 118 ha raggiunto il luogo con le ambulanze, mentre per il trasporto d’urgenza dei feriti è stato attivato anche l’elisoccorso, segno della gravità delle condizioni riscontrate sul posto.

Ai soccorsi sanitari si sono affiancati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palagonia, impegnati nelle operazioni di estricazione e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. La Polizia Stradale di Caltagirone ha invece curato i rilievi di rito, necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto, occupandosi al contempo della gestione del traffico nella zona.

Sul posto è intervenuto anche il personale ANAS, al lavoro per riportare la carreggiata in condizioni di sicurezza. Nel tratto interessato si sono registrati rallentamenti e disagi alla circolazione, con i conducenti invitati alla massima prudenza.

Foto: Franco Assenza