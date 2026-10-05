Il guardrail trafigge l’Audi sull’A29: due feriti estratti dalle lamiere

Due persone sono rimaste gravemente ferite nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Gallitello e Salemi, quando la loro Audi è finita contro lo spartitraffico e la barriera metallica ha attraversato l’abitacolo da un lato all’altro.

A bordo dell’auto viaggiavano un uomo di 51 anni e una donna di 47. Lo schianto è avvenuto intorno all’una: la vettura ha colpito con grande violenza il separatore centrale e il guardrail è penetrato dal lato guida, uscendo da quello opposto.

Le prime ipotesi sulle cause

Stando ai primi accertamenti della Polizia Stradale, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per un malore improvviso o per un colpo di sonno. Gli agenti stanno proseguendo le verifiche per ricostruire con precisione come si sia svolto l’incidente.

Il salvataggio tra le lamiere

Dopo l’allarme sono scattati subito i soccorsi. I due occupanti erano rimasti bloccati nell’auto, ridotta a un groviglio di metallo, e i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo hanno impiegato a lungo per tagliare la carrozzeria e permettere ai sanitari di raggiungerli.

Durante tutte le fasi del recupero l’uomo e la donna sono rimasti lucidi. Entrambi hanno riportato ferite profonde e gravi alle gambe. Una volta liberati, sono stati assistiti dagli operatori del 118 e trasferiti d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate.