Cronaca

Auto si ribalta in galleria tra Termini Imerese e Trabia, ferita una donna

di Redazione Web
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Ph Il pungolo di Bagheria

Un sinistro stradale ha coinvolto due automobili all’interno di una galleria autostradale nel tratto tra Termini Imerese e Trabia, in direzione Palermo. Nell’urto una donna ha riportato un trauma al volto ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, che l’ha trasferita in ospedale per le cure necessarie.

Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime ipotesi indicano una manovra di sorpasso rischiosa oppure un momento di distrazione al volante. Coinvolte una Peugeot 207, con due passeggeri a bordo, che nell’urto si è capovolta, e una Volkswagen Golf, occupata da quattro persone.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono occupati di rendere sicura l’area interessata dal sinistro, mentre la donna rimasta ferita al volto è stata condotta in ospedale in ambulanza.

Il transito veicolare nella galleria risulta al momento rallentato, con la circolazione ridotta a una sola corsia. Gli automobilisti che percorrono il tratto tra Termini Imerese e Trabia in direzione Palermo devono quindi attendersi possibili code e tempi di percorrenza più lunghi.

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