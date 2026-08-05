Spingono i carabinieri o litigano in casa: due arresti e pioggia di denunce nel Palermitano

Nell’ambito di un’ampia ed articolata operazione di controllo straordinario del territorio, disposta dal Gruppo Carabinieri di Monreale e finalizzata alla prevenzione dei reati diffusi e al contrasto della criminalità, i reparti dipendenti hanno eseguito serrati posti di controllo, verifiche su strada ed interventi ad alto impatto nei principali centri di competenza.

Nel corso del servizio, a Bagheria, durante un controllo alla circolazione stradale, un 20enne del luogo, con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, sceso repentinamente dall’autovettura, ha spinto con violenza un militare tentando la fuga a piedi, prima di essere bloccato. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro di circa 4,5 grammi di hashish, consegnati dallo stesso ai Carabinieri.

A Caccamo, i militari sono intervenuti presso un’abitazione, a seguito di una segnalazione per lite in famiglia. Un 31enne del posto, in evidente stato di alterazione alcolica e con precedenti, ha aggredito gli operanti con ingiurie e spintoni tentando di impedir loro l’accertamento, venendo tratto in arresto in flagranza di reato.

A Santa Flavia, le attività di contrasto ai reati contro il patrimonio hanno consentito di denunciare in stato di libertà tre giovani palermitani — un 20enne noto alle forze dell’ordine e due minorenni incensurati — per ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, a seguito della denuncia presentata da una turista per il furto dei propri auricolari bluetooth subìto in spiaggia, i militari sono riusciti a localizzare il segnale dei dispositivi all’interno di un esercizio commerciale nelle vicinanze; la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire la refurtiva nella disponibilità del gruppo e di sequestrare contestualmente un tirapugni, trovato in possesso di uno dei tre. La refurtiva è stata interamente restituita alla vittima.

In Misilmeri, durante un dispositivo di controllo stradale, è stato deferito a piede libero un 17enne incensurato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 17,5 cm. Sono stati, inoltre, segnalati alla Prefettura 3 soggetti per uso personale di stupefacenti (con il sequestro di 3 grammi di hashish).

I controlli hanno portato all’identificazione di 55 persone e 34 veicoli, sono state elevate 9 sanzioni al Codice della Strada, per un totale di oltre 9.000 euro, con in sequestro di un motoveicolo.

Il bilancio delle attività si completa con gli esiti dei pattugliamenti svolti sul litorale e nell’entroterra, che hanno visto i militari segnalare alla Prefettura 5 giovani sorpresi con modiche quantità di hashish e cocaina a Cefalù e Castellana Sicula; mentre, in Termini Imerese, un automobilista del luogo è stato deferito a piede libero, dopo essere stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato entrambi gli arresti.

L’attività eseguita si inserisce nel quadro dei quotidiani e capillari servizi di controllo del territorio che l’Arma dei Carabinieri svolge costantemente per garantire la sicurezza pubblica e contrastare ogni forma di illegalità, raffermando la propria vicinanza e presenza sul territorio a tutela della cittadinanza