Monreale, maxi controlli dei carabinieri: 110 identificati, 12 le denunce

Un imponente dispositivo di controllo del territorio ha interessato il monrealese, coinvolgendo la compagnia dei carabinieri di Monreale insieme alla sezione radiomobile, alla stazione locale e alla compagnia di intervento operativo di Palermo. Il bilancio dell’operazione parla di centodieci persone identificate, sessanta veicoli controllati, dodici denunce in stato di libertà — tra cui quella di un minorenne — e quattordici segnalazioni amministrative trasmesse alla prefettura di Palermo.

L’attività, articolata su più direttrici, ha puntato in particolare sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio, sul contrasto al porto illegale di armi e sul rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Furti ed evasione dai domiciliari

Tra le vicende più rilevanti spicca la denuncia per evasione a carico di una donna di cinquant’anni, sottoposta alla detenzione domiciliare e già nota alle forze dell’ordine, sorpresa dai militari mentre rientrava nella propria abitazione senza rispettare gli obblighi imposti dal tribunale.

Per furto aggravato sono finite nei guai altre tre persone: un uomo di quarantuno anni, incensurato, trovato con un allaccio abusivo alla corrente elettrica nella sua casa estiva, e due giovani di venticinque e vent’anni, bloccati subito dopo aver asportato tubi metallici per ponteggi da un deposito di materiali da costruzione.

Pistole, mazze e coltelli: gli oggetti sequestrati

Le perquisizioni hanno permesso di individuare diversi casi di possesso illecito di armi improprie. Una quarantaseienne è stata denunciata per aver occultato in auto una mazza da baseball in legno e un coltello da cucina. Guai anche per un diciassettenne, fermato con un tirapugni, e per un uomo di settant’anni, trovato in casa con una pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso.

Ebbrezza al volante e guida senza patente

Sul versante della sicurezza stradale, un uomo di ventisette anni e una donna di venticinque sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, dopo essere risultati positivi all’alcoltest con valori superiori ai limiti previsti dalla legge. Deferite anche altre tre persone — di venticinque, trentasette e ventisei anni — sorprese alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Complessivamente sono state elevate quindici contravvenzioni al codice della strada. Le quattordici persone segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti detenevano piccole quantità di hashish, marijuana e cocaina, ora affidate al laboratorio analisi del comando provinciale per gli accertamenti tecnici.