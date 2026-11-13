Strage di Monreale, testimone si contraddice in aula: “Non ho visto chi sparava”

Un testimone chiave si è contraddetto davanti alla Corte d’assise nel processo per la strage di Monreale, costata la vita a tre persone nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2025. Il giovane, sentito nella nuova udienza del dibattimento, ha prima riconosciuto Salvatore Calvaruso come l’uomo che avrebbe sparato, salvo poi affermare, sotto le domande successive, di non avere in realtà visto chi impugnasse l’arma.

Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Al banco degli imputati, insieme a Calvaruso, siedono anche Mattias Conti e Samuel Acquisto, tutti originari del quartiere Zen di Palermo. I tre devono rispondere degli omicidi di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo. Per l’accusa, Calvaruso e Conti avrebbero materialmente fatto fuoco, mentre Acquisto avrebbe spronato Calvaruso a sparare.

Il racconto in aula e le contraddizioni emerse

Nella prima parte della sua deposizione, il testimone ha riconosciuto Calvaruso tra i presenti in aula, individuandolo anche nella fotografia numero 15 dell’album fotografico predisposto dai carabinieri. Ha raccontato di averlo visto sparare più colpi in direzione della folla, nei pressi del Duomo, descrivendo le fiammate uscite dalla canna della pistola e menzionando una moto di grossa cilindrata con a bordo un uomo con il casco.

Le cose sono cambiate quando il pubblico ministero ha chiesto conto del perché questa versione non fosse mai emersa nelle dichiarazioni rese in precedenza agli inquirenti. Il testimone ha allora spiegato di essersi allontanato di corsa non appena uditi gli spari, finendo per ammettere di non avere effettivamente individuato chi avesse premuto il grilletto.

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La rissa ammessa e la facoltà di non rispondere

Durante il controesame condotto dall’avvocato Corrado Sinatra, legale di uno degli imputati, il giovane ha rivelato un particolare nuovo: avrebbe preso parte a una colluttazione avvenuta prima della sparatoria, affrontando direttamente Calvaruso. Su indicazione della Corte, a quel punto il testimone si è avvalso della facoltà di non rispondere, scelta che ha scatenato un applauso tra il pubblico presente in aula, subito stigmatizzato dal presidente Angelo Pellino, visibilmente contrariato.

Ripreso l’interrogatorio, il testimone ha confermato di non essere stato in grado di riconoscere chi avesse sparato. Il confronto con il verbale raccolto dai carabinieri il primo luglio 2025 evidenzia uno scarto netto rispetto a quanto dichiarato in aula: in quella occasione il giovane aveva affermato di non sapere “da chi partissero i colpi”, riferendo di trovarsi quella sera davanti alla filiale Unicredit insieme a un amico, e di essere fuggito verso il quartiere Ciambra non appena iniziata la sparatoria, con la sensazione di essere inseguito dagli autori degli spari.

Le versioni precedenti su Calvaruso e Acquisto

Nelle dichiarazioni rilasciate agli investigatori subito dopo i fatti, il testimone aveva sì riconosciuto Calvaruso in fotografia, ma limitandosi a collocarlo tra i partecipanti ai tafferugli, senza menzionare alcuno scontro diretto con lui: lo ricordava mentre correva dalla banca verso il Belvedere, dopo i primi spari. Anche la posizione di Acquisto, nella versione originaria, risultava più sfumata: il testimone aveva raccontato di averne visto il volto soltanto in televisione dopo la strage, aggiungendo di non ricordare con certezza se fosse presente sul posto, pur ritenendo plausibile che fosse l’uomo corpulento visto sulla motocicletta.

Le altre testimonianze: il ferito e l’inseguimento

Nel corso della medesima udienza, la Corte ha ascoltato altri tre testimoni, le cui dichiarazioni hanno sostanzialmente confermato quanto già riferito ai carabinieri riguardo alla fuga generale e agli spostamenti delle moto coinvolte. Tra loro, un testimone ha ricordato il momento in cui vide un ragazzo a terra, colpito a una gamba.

Il ragazzo, assistito da un avvocato, è uno dei sopravvissuti alla strage insieme a un amico, quest’ultimo ferito di striscio alla testa da un proiettile. Durante le indagini, aveva raccontato di avere inseguito uno degli aggressori armati, riuscendo a raggiungerlo e a colpirlo con dei pugni prima di essere a sua volta ferito da un colpo di arma da fuoco. Nella sua ricostruzione aveva descritto anche una Bmw di grossa cilindrata con due persone a bordo, una delle quali avrebbe sparato mentre il veicolo avanzava; quando i due si erano fermati poco più avanti, aveva tentato di reagire lanciando contro di loro una sedia.