Cronaca

San Giuseppe Jato in festa per i 100 anni di Luigi Madonia: cerimonia in aula consiliare

di Redazione Web
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Grande festa a San Giuseppe Jato. Luigi Madonia ha compiuto 100 anni e ha spento le candeline all’interno dell’Aula consiliare del Comune. Circondato dall’affetto della sua famiglia, il neo centenario è stato accolto dal sindaco Giuseppe Siviglia e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale per un momento di celebrazione ufficiale.

Conosciuto da tutti come un grande lavoratore, ha dedicato la sua lunga vita alla famiglia e al sacrificio, rappresentando un esempio di rettitudine per le giovani generazioni jatine. “È un onore festeggiare i cento anni del nostro concittadino nella casa comunale – ha detto il sindaco -. Accoglierlo qui, insieme ai suoi cari, è il nostro modo di dirgli grazie per l’esempio che ha sempre rappresentato. Luigi è una persona lucida e attenta, la memoria storica vivente della nostra comunità. A lui vanno gli auguri più affettuosi e sinceri da parte di tutta San Giuseppe Jato”.

A conclusione della cerimonia, il sindaco ha consegnato a Luigi Madonia una targa ricordo a nome dell’amministrazione comunale, in un’atmosfera di festa, emozione e forte senso di identità per l’intero paese.

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