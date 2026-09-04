Palermo, pesce scaduto nei negozi: sequestrate 1,5 tonnellate e maxi multe

Un blitz della Guardia Costiera ha portato al sequestro di 1,5 tonnellate di pesce e alla distruzione di alimenti scaduti in sei attività commerciali del centro di Palermo. Le sanzioni comminate ai titolari ammontano complessivamente a 12mila euro.

A muoversi sono stati gli uomini del 12° Centro Controllo Area Pesca, impegnati in un’operazione mirata a verificare il rispetto delle regole lungo la filiera ittica cittadina. I controlli hanno interessato sei esercizi nel cuore di Palermo, dove sono emerse criticità diffuse su gestione, tracciabilità e modalità di conservazione del pescato.

Merce scaduta e distruzione immediata

Durante le verifiche è stata rilevata la presenza di prodotti ittici oltre la data di scadenza, custoditi in condizioni igienico-sanitarie non conformi. Sul posto è stato chiamato il personale veterinario dell’Asp di Palermo, che dopo aver esaminato la merce ne ha ordinato lo smaltimento immediato: in totale sono finiti distrutti 1.500 chilogrammi di prodotto.

Multe da 12mila euro per i commercianti

Ai gestori delle sei attività coinvolte sono state notificate sanzioni amministrative per un totale di 12mila euro. Le irregolarità contestate riguardano l’assenza di tracciabilità della merce, la violazione dei requisiti di conservazione e l’inadempienza rispetto alla normativa igienico-sanitaria in vigore.

Nuovi controlli in arrivo

Obiettivo dichiarato dell’operazione è tutelare la salute dei consumatori e arginare la concorrenza sleale ai danni degli operatori che rispettano le regole. La Guardia Costiera ha fatto sapere che i controlli sulla vendita e la somministrazione di pesce non si fermeranno qui: nei prossimi giorni sono previste nuove ispezioni in altre zone della città.