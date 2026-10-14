Blitz Municipale-Guardia Costiera a Palermo, sequestrati 300 kg di pesce andato a male e oltre 11.000 bottiglie

Controlli congiunti sulla movida cittadina da parte della Polizia Municipale di Palermo, della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al rispetto delle regole sulla movida, alla tutela della salute dei consumatori e alla incolumità pubblica. Nel corso di un servizio effettuato venerdì sera, le verifiche hanno interessato un market nella zona tra via Lancia di Brolo e via Noce, dove sono state riscontrate numerose violazioni in materia di vendita di bevande, sicurezza alimentare e prevenzione incendi.

La Polizia Municipale ha accertato la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre le ore 22 e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine oltre gli orari consentiti dal Regolamento Movida. Tutti gli avventori presenti ai quali erano state vendute le bevande sono stati identificati.

Nel corso dell’intervento è stato disposto il sequestro cautelare amministrativo di 11.252 bevande, di cui 9.672 alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e 1.580 alcoliche in lattina.

Gli accertamenti hanno, inoltre, evidenziato la mancanza del piano di autocontrollo HACCP e della prescritta SCIA per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e gravi carenze igienico-sanitarie di natura strutturale. È stato anche sequestrato amministrativamente un magazzino adiacente al market, gestito dallo stesso titolare e utilizzato come deposito alimentare senza la necessaria SCIA sanitaria.

Per le violazioni riscontrate l’importo complessivo delle sanzioni amministrative contestate ammonta a 11.100 euro.

È stata disposta l’immediata interruzione della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, con conseguente sospensione dell’attività interessata. Il SUAP procederà all’emissione dell’ordinanza per l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per cinque giorni, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Nel corso delle verifiche, la Guardia Costiera ha sequestrato circa 300 chilogrammi di prodotti ittici surgelati, confezionati e sfusi, risultati privi della necessaria documentazione attestante la tracciabilità e rinvenuti oltre la data di scadenza. Per i prodotti sequestrati è stata disposta la distruzione.

I Vigili del Fuoco, intervenuti su richiesta del personale verbalizzante, hanno invece sequestrato otto bombole di GPL, ciascuna della capacità di 15 chilogrammi, detenute dal titolare ai fini della vendita in assenza della prescritta documentazione autorizzativa in materia di prevenzione incendi e senza i dispositivi antincendio previsti, tra cui gli estintori.b0