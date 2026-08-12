Cronaca

Blitz dei NAS a Ustica: nel ristorante cibo scaduto dal 2024 e bar chiuso per insetti infestanti

di Redazione Web
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Un bed and breakfast autorizzato per una sola camera che ne aveva allestite quattro, corredate persino di una cucina priva di qualsiasi autorizzazione sanitaria. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo durante una serie di controlli condotti sull’isola di Ustica, nell’ambito della campagna nazionale “Estate tranquilla 2026” promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma.

Gli accertamenti, mirati a verificare il rispetto degli standard igienico-sanitari nelle strutture ricettive e nei locali di ristorazione dei luoghi più frequentati dai turisti, hanno portato al sequestro di circa tre quintali di alimenti e a sanzioni amministrative per 24mila euro complessivi.

Le ispezioni hanno fatto emergere un quadro diffuso di criticità. Oltre all’ampliamento abusivo di alcune strutture destinate all’ospitalità e alla ristorazione, i militari hanno accertato la mancata predisposizione dei piani di autocontrollo HACCP, in alcuni casi del tutto assenti, insieme a carenze nella tracciabilità degli alimenti e nella gestione delle temperature di conservazione.

Tra i casi più rilevanti, in un ristorante è stato sequestrato mezzo quintale di prodotti destinati alla vendita, alcuni scaduti addirittura dal 2024. In un bar, invece, i Carabinieri hanno richiesto all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo la sospensione immediata dell’attività dopo aver individuato colonie di infestanti negli ambienti adibiti alla preparazione e al servizio.

Il totale del cibo sequestrato, circa tre quintali, è stato avviato a distruzione immediata data la condizione di conservazione. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a 24mila euro.

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