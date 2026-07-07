Cronaca

Nella cuccia del cane la pistola pronta all’uso: arrestato incensurato a Monreale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 48 anni di Monreale, senza precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di possesso di arma clandestina e ricettazione.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, individuando la pistola all’interno di un doppio fondo ricavato in una cuccia per cani, custodita in un box in lamiera. Si tratta di una Beretta calibro 7,65 con la matricola abrasa.

L’arma è stata trovata con il caricatore inserito e una cartuccia già pronta. Nel terreno circostante sono stati inoltre rilevati segni riconducibili a spari. Sono in corso accertamenti, anche attraverso i rilievi balistici della Polizia Scientifica, per stabilire se la pistola sia stata impiegata in altri episodi criminali.

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