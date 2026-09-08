Non accettava i rifiuti e la pedinava sotto casa: 51enne allontanato da una donna di Bagheria

Bagheria – Non si sarebbe mai rassegnato ai no della donna, arrivando a chiamarla ripetutamente a qualsiasi orario e a piazzarsi nei pressi della sua abitazione. Per questo motivo un uomo di 51 anni, originario di Palermo, è stato raggiunto da una misura cautelare che gli impone di non avvicinarsi a una 48enne del posto, mantenendo una distanza minima di mille metri sia dalla donna sia dai luoghi che lei abitualmente frequenta.

Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese su istanza della Procura, è stato notificato ed eseguito dai carabinieri del Comando di Bagheria.

La denuncia e le indagini

Tutto è partito dalla decisione della vittima di rivolgersi alle forze dell’ordine, dopo essersi accorta di essere seguita a più riprese dal suo persecutore. In diverse circostanze la 48enne aveva contattato i militari per raccontare quanto stava subendo, manifestando il timore per la propria sicurezza personale. Le indagini, condotte dall’Arma dei Carabinieri, sono state seguite dal sostituto procuratore Raffaele Cammarano insieme al procuratore Angelo Cavallo.

Il “codice rosso” e la decisione del gip

Gli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa hanno delineato quello che gli inquirenti hanno definito un quadro allarmante di condotte persecutorie, riconducibili alla volontà dell’uomo di instaurare un rapporto sentimentale con la vittima, nonostante i suoi ripetuti dinieghi. Sulla base di questi riscontri, il gip ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del 51enne, disponendo la misura cautelare a tutela della donna. Il provvedimento rientra nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “codice rosso”, il protocollo che garantisce una trattazione prioritaria e accelerata ai casi di violenza di genere e stalking.