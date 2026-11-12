Sirti avvia la procedura per 430 licenziamenti, allarme Fiom per i 135 lavoratori di Carini

La Sirti ha attivato una procedura di licenziamento collettivo per circa 430 dipendenti a partire da metà novembre. E ha comunicato che, man mano che giungeranno a scadenza, cesseranno i 190 contratti di lavoro di somministrazione, con un taglio all’occupazione che sfiora il 25 per cento. La direzione aziendale ha motivato questa scelta con la previsione di un fatturato 2027 in calo di oltre 200 milioni di euro, conseguenza della fine delle attività del Pnrr.

Il piano di esuberi colpirà, come il resto d’Italia, anche Palermo dove, nell’area industriale di Carini, lavorano circa 135 lavoratori. La Fiom è in allarme: ancora non si sa quanti tagli colpiranno l’Isola.

“E’ chiaro che non accetteremo mai nessun licenziamento, perché significherebbe non solo perdere lavoratori ma rovinare intere famiglie – dichiarano il segretario generale Fiom Palermo e Sicilia Francesco Foti e Giuseppe Serio, Rsu Fiom Sirti di Carini – Alla Sirti, sia Palermo che nelle altre sedi siciliane, operano dipendenti che hanno una età avanzata, rimarrebbero disoccupati a vita. E’ un’anomalia che Sirti, azienda leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione annunci di nuovo degli esuberi. Un piano simile di licenziamenti era stato scongiurato nel 2019: riuscimmo a farlo ritirare. Poi l’azienda ha sfruttato le risorse del Pnrr. E ora danno il ben servito ai lavoratori, mentre dall’altro lato il subappalto cresce a dismisura. Il subappalto sappiamo tutti che è la catena debole del circuito produttivo, dove molto spesso ai lavoratori non vengono garantiti i minimi diritti sanciti nel ccnl . Soprattutto quelli che riguardano la sicurezza nei luoghi lavoro. No, non accetteremo che le ristrutturazioni vengano fatte sulla pelle dei lavoratori”.

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Lunedì 16 anche a Palermo si terranno 4 ore di sciopero a inizio di ogni turno di lavoro e la Fiom prevede “l’adesione totale” alla protesta.

Ai 430 esuberi, si sommano a livello nazionale anche i circa 190 somministrati, che verranno lasciati a casa, disperdendo un patrimonio di competenze. Nessun interinale è presente nella sede Sirti di Carini.

“Dimostreremo alla direzione aziendale – aggiungono Foti e Serio – la contrarietà dei lavoratori Sirti ai tagli occupazionali. Protestiamo per ottenere dalla Sirti la definizione di un piano industriale e per sollecitare l’intervento del ministero delle Imprese, da un lato a sostenerci in questa difficile vertenza e dall’altro per intervenire sui committenti di Sirti, per evitare che si prosegua con la logica delle gare al massimo ribasso”.