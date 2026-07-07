Dramma nel cantiere: operaio stroncato da un malore

Un operaio di 53 anni è morto questa mattina nel cantiere del viadotto Morandi, l’infrastruttura che collega Agrigento a Porto Empedocle e che da tempo è interessata da lavori di ripristino. Le prime informazioni raccolte sul posto indicherebbero un malore improvviso come causa del decesso, anche se la dinamica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi non appena scattato l’allarme: sul luogo sono intervenuti un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Per il lavoratore, originario dell’Agrigentino, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solo confermarne il decesso.

Ai militari dell’Arma spetta ora il compito di ricostruire con precisione l’accaduto. Le prime ipotesi convergerebbero su un malessere improvviso piuttosto che su una dinamica riconducibile a un infortunio sul lavoro, ma si tratta di elementi ancora da verificare attraverso gli accertamenti in corso. Solo al termine delle indagini sarà possibile stabilire con certezza le cause della tragedia.