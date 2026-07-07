AgrigentoCronaca

Dramma nel cantiere: operaio stroncato da un malore

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Si affaccia al balcone e precipita nel vuoto, muore in ospedale

Un operaio di 53 anni è morto questa mattina nel cantiere del viadotto Morandi, l’infrastruttura che collega Agrigento a Porto Empedocle e che da tempo è interessata da lavori di ripristino. Le prime informazioni raccolte sul posto indicherebbero un malore improvviso come causa del decesso, anche se la dinamica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi non appena scattato l’allarme: sul luogo sono intervenuti un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Per il lavoratore, originario dell’Agrigentino, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solo confermarne il decesso.

Ai militari dell’Arma spetta ora il compito di ricostruire con precisione l’accaduto. Le prime ipotesi convergerebbero su un malessere improvviso piuttosto che su una dinamica riconducibile a un infortunio sul lavoro, ma si tratta di elementi ancora da verificare attraverso gli accertamenti in corso. Solo al termine delle indagini sarà possibile stabilire con certezza le cause della tragedia.

Consigliati per te

  1. Dramma in Sicilia, stroncato da un malore al lavoro: muore a 41 anni Bartolomeo Milazzo
  2. Dramma in un cantiere: operaio schiacciato da una betoniera
  3. Palermo, viceispettore stroncato da malore improvviso a 36 anni: lascia moglie e due figlie
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

A Trappeto un’estate di cultura tra libri, musica e teatro. Al via “di libri e pensieri”
Eventi
Al Civico di Palermo la nuova sala operatoria per il Centro endometriosi
Palermo Salute e Sanità
Scovati e multati 2000 palermitani sporcaccioni in 10 giorni con le fototrappole
Scovati e multati 2000 palermitani sporcaccioni in 10 giorni con le fototrappole
Cronaca Palermo
Nella cuccia del cane la pistola pronta all’uso: arrestato incensurato a Monreale
Cronaca
Estate 2026, prenotazioni in calo per il 63,6% delle strutture italiane
Turismo