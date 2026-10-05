Cronaca

Blitz dei Carabinieri nel Palermitano, in manette un 61enne condannato per mafia

di Redazione Web
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I Carabinieri della Compagnia di Carini, unitamente ai militari delle dipendenti Stazioni e della Sezione Radiomobile, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, durante un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Terrasini, Cinisi e Carini, hanno arrestato 2 persone e denunciato in stato di libertà altri 4 soggetti, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Nello specifico, le misure restrittive hanno colpito due soggetti con precedenti penali: un 61enne di Agrigento e un 38enne palermitano. Il primo è stato arrestato all’arrivo in aeroporto, di ritorno dall’estero, in esecuzione di un ordine di carcerazione per associazione a delinquere di tipo mafioso. Il secondo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna.

Sul fronte delle attività di controllo i militari dell’Arma hanno denunciato un 53enne e un 44enne, entrambi carinesi e gravati da precedenti penali, accusati di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e di evasione. Nel medesimo contesto operativo, sempre nel territorio carinese, è stato denunciato un 52enne di origini campane, anch’egli noto alle Forze dell’Ordine, per porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia poiché, a seguito di un alterco con un minore intento a giocare su una pubblica via del centro cittadino, lo ha gravemente intimorito impugnando un machete e un’accetta.

Infine, una 56enne di origini statunitensi, censurata, è stata deferita in stato di libertà per atti persecutori e violazione di domicilio in quanto, al culmine di reiterate condotte vessatorie finalizzate a rientrare nella disponibilità di una porzione di immobile sito a Carini, ha abbattuto un muro divisorio servendosi di mazze contundenti, venendo colta sul fatto dagli operanti all’interno dell’abitazione in uso alla persona offesa.

A margine delle attività di controllo, un 18enne palermitano è stato segnalato alla competente Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish detenuta per uso strettamente personale. Le incessanti attività di pattugliamento notturno hanno consentito agli equipaggi della Sezione Radiomobile di rinvenire, in Carini, un’autovettura asportata poco prima nel vicino comune di Capaci. I malfattori, datisi a precipitosa fuga, verosimilmente a causa dell’elevata velocità hanno perso il controllo del mezzo collidendo violentemente contro un cordolo e un muro di cinta

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