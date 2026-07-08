Medico accoltellato all’Asp, la Fials: potenziare controlli e punti fissi di polizia, il Prefetto convochi i sindacati

La Fials di Palermo esprime massima solidarietà al medico aggredito e accoltellato all’Asp e torna a richiedere con forza un incontro al Prefetto. Solo il mese scorso il sindacato aveva lanciato un nuovo appello rimasto inevaso per convocare tutte le organizzazioni sindacali intorno a un tavolo e discutere della questione sicurezza nella sanità. “Quanto accaduto negli ultimi tempi – afferma il commissario Fials Palermo, Giuseppe Forte – è solo l’inizio. Purtroppo diventa fondamentale la presenza stabile e continuativa delle forze dell’ordine nelle strutture ospedaliere, perchè rappresenterebbe un forte deterrente nei confronti di comportamenti violenti e consentirebbe interventi tempestivi a tutela del personale sanitario e dell’utenza. Si ritiene inoltre necessario valutare ulteriori misure organizzative e di sicurezza, tra cui il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, l’implementazione di procedure di allerta rapida e il rafforzamento dei servizi di vigilanza interna”.

Il sindacato dunque lancia l’ennesimo appello alla Prefettura affinché possa convocare l’incontro “visto che la stagione estiva registra un significativo incremento degli accessi ai pronto soccorso e un conseguente aumento delle criticità gestionali e delle tensioni all’interno delle strutture sanitarie”.

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