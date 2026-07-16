Economia

Pioggia di soldi per le imprese, la Regione mette sul piatto 4,5 milioni per le imprese dell’Isola

di Redazione Web
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È stata approvata con decreto del dipartimento regionale delle Attività produttive la graduatoria provvisoria di merito dell’avviso “Riqualificazione Capitale umano”. Finanziato con 4,5 milioni di euro del Pr Fesr Sicilia 202È stata approvata con decreto del dipartimento regionale delle Attività produttive la graduatoria provvisoria di merito dell’avviso “Riqualificazione Capitale umano”. Finanziato con 4,5 milioni di euro del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 (Azione 1.4.1), è destinato a sostenere progetti per lo sviluppo delle competenze, l’innovazione e la transizione digitale delle imprese siciliane.

«Con questo intervento – dichiara l’assessore regionale Edy Tamajo – investiamo sulle persone e sulle loro competenze, con l’obiettivo di potenziare la capacità delle imprese siciliane di affrontare le grandi sfide dell’innovazione e della competitività. La formazione qualificata, infatti, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per creare occupazione stabile e accompagnare la crescita del nostro sistema produttivo. È prioritario per il governo regionale continuare a utilizzare le risorse europee per creare sempre nuove opportunità concrete per imprese e lavoratori».

La graduatoria provvisoria riguarda 11 progetti ammissibili, che hanno superato positivamente la fase di valutazione prevista dall’avviso. Come stabilito dal decreto, non costituisce ancora concessione del finanziamento, perché questa sarà subordinata al completamento delle verifiche previste e alla successiva adozione dei provvedimenti di finanziamento. I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Il decreto, con la relativa graduatoria, è pubblicato sul sito della Regione Siciliana a questo link.

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