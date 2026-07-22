ARNAS Civico, Felice Davide Calvaruso nuovo direttore di Cardiochirurgia Pediatrica

Felice Davide Calvaruso è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo.

Calvaruso è un cardiochirurgo pediatrico con esperienza clinica, chirurgica, universitaria e organizzativa maturata in centri nazionali e internazionali di riferimento per il trattamento delle cardiopatie congenite complesse, neonatali, pediatriche e dell’adulto congenito. Significativo il bagaglio di esperienze estere che lo caratterizza: ha lavorato complessivamente sette anni in Francia, all’Hôpital Necker-Enfants Malades di Parigi, centro europeo di riferimento per la cardiochirurgia pediatrica, dove ha completato la sua formazione. Ha svolto la sua attività anche all’Hôpital Jacques Cartier, altro centro di rilievo cardiochirurgico parigino e al CHU di Tolosa. A ciò si aggiungono tre anni in Canada e un significativo periodo professionale negli Stati Uniti. Proprio dall’ARNAS “Civico” è partita la sua formazione, sotto la guida del prof. Carlo Marcelletti. Vanta numerose pubblicazioni scientifiche. Ha svolto attività chirurgica in contesti ad alta complessità, con esposizione estesa alla chirurgia neonatale, all’ECMO ( Extra Corporeal Membrane Oxygenation- ossigenazione extracorporea a membrana: tecnica di supporto vitale estremo che sostituisce temporaneamente la funzione del cuore e dei polmoni ), al trapianto cardiaco pediatrico ed alla gestione perioperatoria del paziente congenito critico.

Calvaruso ha partecipato ad oltre 4.000 procedure cardiochirurgiche. Nella sua esperienza professionale spicca la responsabilità assunta al centro universitario di Tolosa (CHU), dove il professionista è stato chiamato a guidare il programma di cardiochirurgia pediatrica e congenita, con un mandato specifico per il rilancio, il potenziamento e la riorganizzazione qualitativa e quantitativa dell’attività. Calvaruso ha conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Palermo e la specializzazione in Cardiochirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze. Vincitore di concorso presso l’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli”, di Palermo assumerà l’incarico per 5 anni. Prima di questo significativo traguardo Calvaruso prestava servizio presso l’UO di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME).

“Ci onora particolarmente – commentano Walter Messina e Domenico Cipolla, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo – che un professionista di questa caratura ricopra un incarico così significativo. L’UOC che andrà a guidare effettua annualmente circa 120 interventi complessi e circa 100 procedure interventistiche emodinamiche, effettuando in media 250 ricoveri annui. Dopo la conclusione della collaborazione scientifica con l’IRCCS Policlinico San Donato, la stessa unità gestisce le attivita’ chirurgiche in autonomia e, pertanto, siamo certi che l’esperienza del dr. Calvaruso si rivelerà strategica per guidare con efficacia e lungimiranza questa nuova fase organizzativa aziendale e apporterà valore aggiunto nell’ambito di un’azienda come la nostra, di rilievo nazionale ed alta specializzazione”.