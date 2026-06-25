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Operazione antimafia a Palermo, arresti per 416bis ed estorsione I NOMI

di Redazione Web
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I nomi degli arrestati nell'operazione Antimafia a Palermo del 10 dicembre 2025

Sei nuovi arresti hanno completato il quadro investigativo sul clan mafioso di Brancaccio, già colpito lo scorso aprile da un’operazione che aveva portato in carcere 32 persone. Carabinieri e poliziotti hanno eseguito i provvedimenti nella mattinata di giovedì 25 giugno, contestando nuove accuse a soggetti già detenuti per l’inchiesta precedente.

Si tratta della medesima indagine che aveva svelato il ritorno ai vertici dell’organizzazione di Nino Sacco, tornato in libertà dopo aver scontato la propria pena. Al suo fianco, secondo quanto emerso dalle precedenti fasi dell’inchiesta, figuravano il nipote Carmelo Sacco insieme ad altri affiliati di rilievo come Matteo Scrima e Giuseppe Caserta.

Le indagini avevano già ricostruito un sistema criminale fondato su estorsioni, traffico di stupefacenti e infiltrazione negli investimenti immobiliari. Il clan, secondo gli inquirenti, riusciva ad aggiudicarsi immobili messi all’asta dai tribunali eliminando di fatto ogni concorrenza, grazie anche a testimonianze di vittime che, dopo anni di omertà, hanno trovato il coraggio di denunciare gli esponenti del racket.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo investigativo dei carabinieri e dagli agenti della Squadra mobile e dello Sco della polizia, sotto il coordinamento della Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia, con il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti Giacomo Brandini, Francesca Dessì e Francesca Mazzocco. Le nuove accuse riguardano associazione di tipo mafioso, estorsione e violazione della sorveglianza speciale, quest’ultima legata ai reiterati contatti con persone gravate da precedenti penali. I provvedimenti colpiscono Giuseppe Caserta, Mohamed Labidi, Filippo Marcello Tutino, Filippo Bruno, Francesco Capizzi e Antonino Marino

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