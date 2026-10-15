Salute e Sanità

Al Policlinico di Palermo via ai vaccini gratuiti contro l’influenza

di Redazione
lettura in 3 minuti

Dal 19 ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l’influenza dell’AOU Policlinico di Palermo, rivolta a pazienti, caregiver, personale aziendale e cittadini.

Le vaccinazioni per i pazienti fragili esterni all’Azienda, i loro eventuali caregiver e gli altri utenti esterni saranno effettuate presso l’Ambulatorio vaccinale il lunedì e il mercoledì, dalle 12:30 alle 17:30.

Il martedì, il giovedì e il venerdì l’attività vaccinale sarà svolta direttamente nei reparti e rivolta agli operatori sanitari e a tutto il personale aziendale, inclusi i medici in formazione specialistica e gli studenti tirocinanti dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie, nonché ai pazienti ricoverati, in dimissione o con accesso ambulatoriale.

Per prenotare un appuntamento presso l’Ambulatorio vaccinale dell’AOU Policlinico di Palermo è sufficiente accedere al portale di prenotazione, inserire i propri dati anagrafici, selezionare la vaccinazione da effettuare e scegliere una delle fasce orarie disponibili.

Per assistenza nella prenotazione o per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni è possibile contattare il numero aziendale dedicato +39 345 69 14 269, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì: 10:00–12:00

Martedì: 14:30–16:30

Mercoledì e giovedì: 09:00–10:30

L’Ambulatorio vaccinale, di cui è responsabile il professore Claudio Costantino, si trova presso il Dipartimento di Igiene “G. D’Alessandro”, in via del Vespro 133 (Edificio 8).

La vaccinazione è raccomandata in particolare a:

persone con più di 60 anni;

persone con patologie cronico-degenerative, tra cui malattie polmonari, cardiache, oncologiche, reumatologiche e renali, a partire dai 6 mesi di vita, con particolare attenzione ai pazienti ricoverati o in dimissione ospedaliera;

donne in gravidanza, in qualsiasi trimestre;

operatori sanitari e personale non sanitario che frequenta le strutture sanitarie, inclusi gli studenti di Medicina e delle Professioni sanitarie impegnati in tirocini presso aziende ospedaliere e sanitarie;

operatori dei servizi di pubblica necessità, tra cui forze dell’ordine, personale scolastico e docenti universitari.

I vaccini sono inoltre offerti gratuitamente, su richiesta, anche al resto della popolazione siciliana.

Altre vaccinazioni disponibili

Presso l’Ambulatorio vaccinale del Policlinico saranno disponibili, anche in co-somministrazione con i vaccini antinfluenzale, le seguenti vaccinazioni:

anti-virus respiratorio sinciziale (VRS);

anti-COVID (aggiornato alla variante XFG pr la stagione 2026/27)

anti-pneumococcica, con vaccino coniugato o polisaccaridico;

anti-herpes zoster

anti-dTpa, il vaccino trivalente contro difterite, tetano e pertosse, per il richiamo decennale.

“Promuovere la vaccinazione è parte integrante della nostra missione di sanità pubblica – afferma la Direttrice generale dell’AOUP Maria Grazia Furnari -: significa investire nella prevenzione e tutelare la salute della comunità, a partire dalle persone più fragili. I vaccini sono un presidio essenziale per ridurre il rischio di malattia e delle sue complicanze. Invito tutto il personale del Policlinico a partecipare alla campagna vaccinale: chi si prende cura degli altri può dare un contributo concreto anche attraverso questa scelta, proteggendo sé stesso e contribuendo alla sicurezza dei pazienti e dei colleghi”.

Consigliati per te

  1. Quasi 1600 vaccinazioni in due giorni nei centri vaccinale dell’Asp
  2. Contro l’influenza porte aperte al Civico: una giornata di vaccini gratuiti per tutta la città
  3. Vaccini senza prenotazione al Policlinico di Palermo per tutta la popolazione
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Donna muore dopo un volo dalla palazzina, indagini in corso
Cronaca
Compensi di Armao, blitz della Guardia di Finanza alla Regione per sequestrare documenti
Cronaca In primo piano Palermo
Meteo Sicilia, aria fredda dall’Est con rovesci e temporali sull’isola
Meteo
Apre un conto corrente con i dati di un disabile e incassa le sue polizze: 39enne di Bagheria denunciato dai Carabinieri
Colpo da 220mila euro in banca a Riccione: cinque fermi, anche a Palermo
Cronaca Palermo
Trentanove lavoratori in nero a Caltanissetta, venti datori di lavoro sanzionati
Caltanissetta Cronaca