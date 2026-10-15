Al Policlinico di Palermo via ai vaccini gratuiti contro l’influenza

Dal 19 ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l’influenza dell’AOU Policlinico di Palermo, rivolta a pazienti, caregiver, personale aziendale e cittadini.

Le vaccinazioni per i pazienti fragili esterni all’Azienda, i loro eventuali caregiver e gli altri utenti esterni saranno effettuate presso l’Ambulatorio vaccinale il lunedì e il mercoledì, dalle 12:30 alle 17:30.

Il martedì, il giovedì e il venerdì l’attività vaccinale sarà svolta direttamente nei reparti e rivolta agli operatori sanitari e a tutto il personale aziendale, inclusi i medici in formazione specialistica e gli studenti tirocinanti dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie, nonché ai pazienti ricoverati, in dimissione o con accesso ambulatoriale.

Per prenotare un appuntamento presso l’Ambulatorio vaccinale dell’AOU Policlinico di Palermo è sufficiente accedere al portale di prenotazione, inserire i propri dati anagrafici, selezionare la vaccinazione da effettuare e scegliere una delle fasce orarie disponibili.

Per assistenza nella prenotazione o per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni è possibile contattare il numero aziendale dedicato +39 345 69 14 269, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì: 10:00–12:00

Martedì: 14:30–16:30

Mercoledì e giovedì: 09:00–10:30

L’Ambulatorio vaccinale, di cui è responsabile il professore Claudio Costantino, si trova presso il Dipartimento di Igiene “G. D’Alessandro”, in via del Vespro 133 (Edificio 8).

La vaccinazione è raccomandata in particolare a:

persone con più di 60 anni;

persone con patologie cronico-degenerative, tra cui malattie polmonari, cardiache, oncologiche, reumatologiche e renali, a partire dai 6 mesi di vita, con particolare attenzione ai pazienti ricoverati o in dimissione ospedaliera;

donne in gravidanza, in qualsiasi trimestre;

operatori sanitari e personale non sanitario che frequenta le strutture sanitarie, inclusi gli studenti di Medicina e delle Professioni sanitarie impegnati in tirocini presso aziende ospedaliere e sanitarie;

operatori dei servizi di pubblica necessità, tra cui forze dell’ordine, personale scolastico e docenti universitari.

I vaccini sono inoltre offerti gratuitamente, su richiesta, anche al resto della popolazione siciliana.

Altre vaccinazioni disponibili

Presso l’Ambulatorio vaccinale del Policlinico saranno disponibili, anche in co-somministrazione con i vaccini antinfluenzale, le seguenti vaccinazioni:

anti-virus respiratorio sinciziale (VRS);

anti-COVID (aggiornato alla variante XFG pr la stagione 2026/27)

anti-pneumococcica, con vaccino coniugato o polisaccaridico;

anti-herpes zoster

anti-dTpa, il vaccino trivalente contro difterite, tetano e pertosse, per il richiamo decennale.

“Promuovere la vaccinazione è parte integrante della nostra missione di sanità pubblica – afferma la Direttrice generale dell’AOUP Maria Grazia Furnari -: significa investire nella prevenzione e tutelare la salute della comunità, a partire dalle persone più fragili. I vaccini sono un presidio essenziale per ridurre il rischio di malattia e delle sue complicanze. Invito tutto il personale del Policlinico a partecipare alla campagna vaccinale: chi si prende cura degli altri può dare un contributo concreto anche attraverso questa scelta, proteggendo sé stesso e contribuendo alla sicurezza dei pazienti e dei colleghi”.