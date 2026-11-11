Scandalo patenti facili a Palermo, scattano due nuovi arresti

Riprende slancio l’inchiesta sulle patenti pilotate alla Motorizzazione civile di Palermo: questa mattina gli agenti della polizia stradale hanno bussato alle porte di un funzionario dell’ufficio e del titolare di un’autoscuola cittadina, già coinvolto in passato nello stesso filone investigativo.

In manette sono finiti Giacomo Lauricella, impiegato della motorizzazione, e Michele Cardinale, alla guida di una scuola guida di via Leonardo da Vinci. Per Cardinale non è la prima volta: era già stato raggiunto da un provvedimento di arresti domiciliari nella prima fase dell’indagine, quella che aveva portato nei guai anche l’ex direttore dell’ufficio, Angelo Pizzuto, e Ignazio Pepati, alla guida della società in house Gestione Aci Palermo.

A firmare il nuovo provvedimento è stato il gip Elisabetta Stampacchia, che ha accolto in larga parte le richieste della procura diretta da Maurizio de Lucia. Oltre ai due arresti, il giudice ha imposto l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria a sei persone e il divieto di fare ritorno nel capoluogo siciliano per altre tre.

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Con l’ultimo aggiornamento, il numero complessivo di chi risulta coinvolto nell’inchiesta sale a 31.

Al centro delle contestazioni, secondo la ricostruzione degli inquirenti che hanno diretto gli accertamenti della polizia stradale, ci sarebbe un sistema di pagamenti illeciti: somme di denaro, in alcuni casi superiori ai mille euro, versate per ottenere il rilascio di patenti e altri documenti di guida senza averne i requisiti.