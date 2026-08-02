Trovata morta da giorni in casa 56enne: terzo caso in 20 giorni

Il corpo di una donna di 56 anni è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione, nel centro storico di Valguarnera, in provincia di Enna. È la terza persona che muore in solitudine in paese nel giro di appena 20 giorni.

A dare l’allarme sono stati i vicini, che non vedevano la donna da alcuni giorni e hanno contattato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, ma per la donna non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato dai sanitari. Sarà il medico legale a stabilire la data presumibile della morte.

Il caso si inserisce in una sequenza che sta allarmando la comunità. Il primo episodio risale ai primi di luglio, quando un uomo di 60 anni fu trovato senza vita nella propria casa.

Pochi giorni dopo, sempre a luglio, un pensionato di 79 anni che viveva da solo fu trasportato d’urgenza in ospedale, dove morì il giorno seguente.

Di fronte a questa terza morte in solitudine in meno di un mese, la sindaca di Valguarnera, Carmen Cutrona, ha annunciato l’intenzione di avviare un censimento delle persone fragili, per individuare chi vive solo o si trova in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale.

Se tu o una persona che conosci vi trovate in difficoltà o in una situazione di isolamento e fragilità, potete contattare i servizi sociali del vostro Comune o il numero di pubblica utilità 1522.