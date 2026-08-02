Cronaca

Trovata morta da giorni in casa 56enne: terzo caso in 20 giorni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Il corpo di una donna di 56 anni è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione, nel centro storico di Valguarnera, in provincia di Enna. È la terza persona che muore in solitudine in paese nel giro di appena 20 giorni.

A dare l’allarme sono stati i vicini, che non vedevano la donna da alcuni giorni e hanno contattato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, ma per la donna non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato dai sanitari. Sarà il medico legale a stabilire la data presumibile della morte.

Il caso si inserisce in una sequenza che sta allarmando la comunità. Il primo episodio risale ai primi di luglio, quando un uomo di 60 anni fu trovato senza vita nella propria casa.

Pochi giorni dopo, sempre a luglio, un pensionato di 79 anni che viveva da solo fu trasportato d’urgenza in ospedale, dove morì il giorno seguente.

Di fronte a questa terza morte in solitudine in meno di un mese, la sindaca di Valguarnera, Carmen Cutrona, ha annunciato l’intenzione di avviare un censimento delle persone fragili, per individuare chi vive solo o si trova in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale.

Se tu o una persona che conosci vi trovate in difficoltà o in una situazione di isolamento e fragilità, potete contattare i servizi sociali del vostro Comune o il numero di pubblica utilità 1522.

Consigliati per te

  1. Partinico, donna trovata senza vita in casa: il corpo giaceva lì da giorni
  2. Gherda Caruso trovata morta in casa a Palermo, il marito indagato: «Non l’ho uccisa io»
  3. Giovane trovata morta in casa a 33 anni: a scoprirla i genitori, ipotesi malore improvviso
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Terremoti in Sicilia, scosse nel Belice e nel Canale di Sicilia
Terremoto in Sicilia, due scosse in mezz’ora vicino Palermo
Cronaca
Botti di Capodanno, arriva il "bollettino di guerra", incendi e feriti
Rissa finisce in tragedia, 17enne accoltellato 10 volte: è gravissimo
Agrigento Cronaca In primo piano
Picchia la figlia per anni, la registra un vicino: mamma arrestata a Catania
Cronaca
Scuola, in Sicilia assegnate 1979 cattedre a tempo indeterminato
Economia
Follia a Palermo, non gradiscono il conto e distruggono il pub in una maxi rissa
Cronaca