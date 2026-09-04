Salute e Sanità

Vaccini senza prenotazione sabato 5 settembre: ecco i centri aperti a Palermo e provincia

Sabato 5 settembre Open Day vaccinale dell'ASP Palermo: 7 centri aperti senza prenotazione dalle 8.30 alle 14.30, tra Palermo e provincia
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Prosegue anche nel fine settimana l’attività dell’ASP di Palermo per facilitare l’accesso alle vaccinazioni. Domani, sabato 5 settembre, saranno aperti in modalità Open Day, dalle 8.30 alle 14.30, tre centri vaccinali della città: Casa del Sole (via Luigi Sarullo 19), Pietratagliata (via Crocifisso a Pietratagliata 50) e ZEN (via Luigi Einaudi 24). Apertura straordinaria, sempre domani sabato 5 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 anche di 4 centri vaccinali della provincia: Carini (Piazza San Francesco 1), Partinico (via Siracusa 2), Cefalù (via De Gaetani 1) e Misilmeri (via Orto Botanico).

L’accesso in tutte le strutture sarà diretto e senza prenotazione. I cittadini potranno quindi recarsi liberamente nei tre centri per effettuare le vaccinazioni previste e recuperare eventuali dosi non ancora somministrate.

“Continuiamo a offrire ai cittadini occasioni concrete per accedere alla vaccinazione anche nel fine settimana – sottolinea la direzione strategica dell’Azienda sanitaria – la modalità Open Day, senza prenotazione, rende l’accesso ancora più semplice e immediato, soprattutto per le famiglie. Anche per questo fine settimana il centro vaccinale dello ZEN, sempre più frequentato ed apprezzato dall’utenza, rimarrà aperto per andare incontro alle esigenze delle famiglie del quartiere”.

Le aperture straordinarie si inseriscono nel programma di iniziative dell’ASP di Palermo finalizzato a favorire l’adesione alla prevenzione vaccinale e a rendere i servizi più facilmente accessibili”

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