Svuotano una società e la trasferiscono a Palermo: arrestati un manager e un commercialista

Due professionisti lombardi, un manager e un commercialista, sono finiti agli arresti domiciliari a Palermo. Secondo gli inquirenti avrebbero prosciugato il patrimonio di una società in liquidazione giudiziale, lasciandole solo debiti, per poi provare a scaricare le responsabilità su un terzo socio.

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Per i due indagati sono scattati gli arresti domiciliari.

Le accuse contestate sono pesanti: bancarotta fraudolenta, calunnia e frode processuale. A ricostruire la vicenda è stata la Sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Guardia di finanza, in forza presso la Procura palermitana.

Al centro dell’inchiesta c’è la liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata attiva nella consulenza imprenditoriale e nella pianificazione aziendale, la cui sede legale era stata spostata da Milano a Palermo appena prima dell’avvio della procedura.

Le indagini, inizialmente concentrate sui vertici dell’azienda — l’originario presidente del Consiglio di amministrazione e l’amministratore unico che gli era succeduto — si sono poi allargate a un commercialista, consigliere e presidente del comitato per il controllo sulla gestione, e a un senior partner individuato dagli investigatori come il vero dominus della società.

Secondo la ricostruzione, prima della liquidazione giudiziale la società era stata trasformata da Spa a Srl, con un nuovo Cda e un nuovo amministratore unico, e solo in seguito era stata trasferita da Milano a Palermo. Nel frattempo il patrimonio sarebbe stato progressivamente svuotato, lasciando in eredità solo gli ingenti debiti accumulati verso l’Erario per i mancati versamenti di tasse e contributi previdenziali.

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Tra i beni sottratti spicca il marchio della società, stimato in circa 245 mila euro, che sarebbe finito a una “new-co clone”: stesso oggetto sociale, stessi dipendenti, stessa sede legale dell’azienda fallita.

Al termine della prima fase delle indagini, la Procura ha notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. In sede di interrogatorio, il presunto dominus della società e il commercialista hanno presentato documenti a loro discarico, da cui risultava che la decisione di non versare le somme all’Erario fosse stata presa dal solo presidente del Cda.

Gli approfondimenti della Guardia di finanza hanno però svelato altre condotte distrattive, per circa 515 mila euro: compensi dovuti alla società fallita per prestazioni rese a terzi, dirottati verso la new-co attraverso fatture per una consulenza finanziaria mai realmente svolta.

Le indagini hanno infine accertato che quella documentazione prodotta a discolpa sarebbe stata confezionata ad arte dai due indagati, allo scopo di far ricadere ogni responsabilità penale sul solo ex presidente del Cda.

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati, riconoscendo anche il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato: da qui la decisione di disporre gli arresti domiciliari per i due indagati. L’inchiesta della Procura di Palermo prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità.