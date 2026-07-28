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Privatizzazione Sac, Marano: “Alla Società ho chiesto garanzie su personale e continuità territoriale”

di digitrend
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“Quali le garanzie occupazionali per il personale, perché optare per una cessione di quote societarie ai privati al 51% anziché potenziare la governance pubblica e come conciliare l’operazione di privatizzazione e l’interesse dei soggetti privati con il principio di continuità territoriale. Sono queste alcune delle domande che ho rivolto ai vertici della Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, durante l’audizione in commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars. A conclusione della seduta, il Presidente della commissione ha deciso di porre formalmente alla Società tutte le questioni sollevate affinché quest’ultima fornisca le risposte alle domande e ai dubbi sollevati da tutti i componenti della commissione parlamentare”.
Così Jose Marano, capogruppo ControCorrente e vicepresidente commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana in merito all’audizione sulla procedura di privatizzazione della SAC Società Aeroporto Catania S.p.A. che si è svolta ieri pomeriggio.
“Si tratta del secondo incontro in commissione – spiega Marano – segno tangibile della volontà di vederci chiaro per seguire passo passo una procedura che non dovrà tradursi in una svendita a danno dei siciliani e di infrastrutture assolutamente strategiche per la nostra Isola”.
“Vederci chiaro – aggiunge il deputato di ControCorrente, Carlo Gilistro – significa impedire che le logiche di potere possano prevalere sul futuro dei lavoratori e sulla tutela dei livelli occupazionali ma anche sul diritto alla mobilità dei siciliani e sulla necessità di trasformare i due scali in una leva strategica di sviluppo e di crescita economica del territorio”.
I deputati del gruppo parlamentare ControCorrente, Marano, Gilistro, Ismaele La Vardera e Alessandro De Leo: “Stiamo seguendo attentamente la vicenda – spiegano – l’interesse dei siciliani si fa alla luce del sole, dando risposte chiare e precise non in relazione agli interessi di questo o quell’altro soggetto privato ma alle esigenze dei cittadini e dei territori in cui vivono”.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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