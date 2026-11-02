La decisione

Concessione spiaggia di Mondello, il Tar respinge il ricorso della società italo-belga

Il Tar di Palermo respinge il ricorso: legittima la decadenza della concessione della spiaggia di Mondello

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Concessione spiaggia di Mondello, il Tar respinge il ricorso della società italo-belga

Il Tar di Palermo ha dichiarato legittima la decadenza della concessione della spiaggia di Mondello, respingendo il ricorso presentato dalla società Mondello Immobiliare Italo-Belga. A decidere è stata la prima sezione del tribunale amministrativo regionale, presieduta da Salvatore Veneziano.

Il provvedimento di revoca, firmato lo scorso 26 febbraio dall’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino, era stato motivato da presunte gravi violazioni e inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della società concessionaria. Con la sentenza, i giudici amministrativi hanno dato ragione all’amministrazione regionale, respingendo le argomentazioni difensive della ricorrente e confermando la correttezza dell’intero iter che aveva portato alla decadenza.

La pronuncia chiude, almeno in questo grado di giudizio, una vicenda che riguarda la gestione di uno degli arenili più noti e frequentati della provincia di Palermo. Il tema delle concessioni demaniali marittime, da tempo al centro del dibattito pubblico anche a livello nazionale, torna così a far discutere in una delle località balneari simbolo della città.

Resta ora da capire se la società decida di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, organo competente in secondo grado per le controversie amministrative nell’Isola.

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