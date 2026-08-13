Sversamento a Mondello, sopralluogo dell’ASP: “Tutto in regola”, la replica della Società

Palermo, 13 agosto 2026 – A seguito delle segnalazioni diffuse nelle ultime ore relative al presunto sversamento riconducibile allo stabilimento balneare, questa mattina personale dell’ASP di Palermo ha effettuato un sopralluogo tecnico presso la struttura, durato circa tre ore.

Nel corso della verifica sono stati controllati il sistema di raccolta e smaltimento dei reflui, le relative vasche, nonché il loro corretto convogliamento verso la fognatura comunale.

La Mondello Immobiliare Italo Belga prende atto dell’esito favorevole del sopralluogo. Era stato chiesto agli organismi competenti di effettuare i controlli: gli organismi competenti li hanno effettuati. Ed è proprio agli accertamenti tecnici e agli atti ufficiali che la Società affida la risposta alle ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

Le dichiarazioni rese pubblicamente hanno intanto generato una preoccupazione ritenuta ingiustificata tra l’utenza. La Società, a fronte di questo ennesimo episodio lesivo del proprio decoro professionale, nell’ambito del mandato già conferito ai propri legali, ha chiesto che venga intrapresa ogni opportuna azione legale, anche in relazione ai fatti odierni, a tutela della propria immagine e ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali finora subiti.

Quanto alle ulteriori dichiarazioni diffuse oggi, la Società respinge ogni travisamento del precedente comunicato. Nessuno ha mai messo in discussione la libertà di movimento dell’on. Ismaele La Vardera, né attribuito alla presenza della scorta il significato che egli ha voluto darle, né tantomeno formulato alcun invito a non recarsi a Mondello. Le interpretazioni proposte nella sua diretta non trovano riscontro nel contenuto del comunicato e non riflettono in alcun modo il pensiero né i valori della Società.

La Mondello Immobiliare Italo Belga continuerà a tutelare la propria reputazione nelle sedi competenti e ritiene, con questo, concluso il confronto mediatico sulla vicenda.