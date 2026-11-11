Scoperta truffa a Palermo, monaca chiedeva soldi in cambio di miracoli

La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa nei confronti di suor Antonina Cataldo, madre superiora dell’istituto “Sorelle missionarie della Misericordia” di Carini. Secondo l’accusa, la religiosa ottantottenne avrebbe raggirato nove persone, fra uomini e donne, convincendole che la sua intercessione potesse cancellare i loro peccati e procurare loro delle grazie. Il valore complessivo di quanto sottratto, tra denaro e immobili, supererebbe i 210mila euro.

La richiesta di processo, firmata dal pubblico ministero Maurizio Bonaccorso, ricostruisce un sistema di pressioni psicologiche messo in atto dalla madre superiora nei confronti di persone considerate vulnerabili, convinte che solo attraverso di lei potessero ottenere l’espiazione dei propri peccati. Il conto della presunta truffa, tra contanti e immobili, supererebbe i 210mila euro, a cui si aggiungono acquisti di generi alimentari e capi d’abbigliamento pagati dalle presunte vittime.

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A raccontare la propria esperienza è una donna malata di cancro, intervistata dal programma di Canale 5 “Dentro la Notizia”: alla donna la suora avrebbe detto che solo un miracolo avrebbe potuto salvarla. “In quelle situazioni sei talmente vulnerabile che potresti cedere a qualsiasi cosa”, racconta la paziente, descrivendo quanto sia difficile mantenere lucidità in momenti di fragilità estrema.

Altre testimonianze raccolte nell’inchiesta descrivono un clima di vera e propria paura imposto dalla religiosa. “Lei diceva che avrei dovuto lasciare tutto e diventare suora in modo tale da potere portare avanti l’Istituto. Anche se non ero del tutto convinta, madre Antonina continuava a dirmi che non accettando la volontà di Dio avrei attirato le sue ire e ne avrei subito le conseguenze”, racconta una delle presunte vittime. E ancora: “il Signore mi avrebbe fatto ammalare oppure mandato delle disgrazie, soprattutto se avessi avuto l’idea di sposarmi”.