Incidente sulla A29 Palermo-Mazara a Isola delle Femmine, traffico bloccato

A causa di un incidente stradale, sono presenti code, in direzione Mazara del Vallo, sulla autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo”, al km 2,700 all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.