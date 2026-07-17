Cronaca

Incidente sulla A29 Palermo-Mazara a Isola delle Femmine, traffico bloccato

di Redazione Web
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A causa di un incidente stradale, sono presenti code, in direzione Mazara del Vallo, sulla autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo”, al km 2,700 all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

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