Sciame sismico nel Tirreno, 13 scosse di terremoto e la Sicilia scende in strada

Una lunga catena di scosse ha fatto tremare la Sicilia nella giornata di venerdì 23 ottobre 2026. L’Ingv ne ha registrate 13 fino alle 13.08 nel Tirreno meridionale, in mare a nord-ovest delle isole Eolie. La più forte, di magnitudo momento 5.5, è arrivata alle 12.19 ed è stata avvertita a Palermo e in provincia, ma anche da Messina a Trapani e da Enna a Catania.

Gente in strada, scuole e uffici evacuati

In molti centri la paura ha spinto le persone a riversarsi in strada. Scuole e uffici pubblici sono stati evacuati. Momenti di apprensione anche alle Eolie: secondo le prime informazioni disponibili, si sono verificate frane a Filicudi e ad Alicudi, i centri abitati più vicini all’area dello sciame.

Le scosse più forti della sequenza

L’attività sismica ha interessato il tratto di mare a nord-ovest dell’arcipelago e si è intensificata nel corso della mattinata. Alle 11.51 è stata registrata una scossa di magnitudo 4.3, poi la 5.5 delle 12.19 e, cinque minuti dopo, un’altra di magnitudo 4 alle 12.24. Nelle ore precedenti e successive l’Ingv ha localizzato anche eventi di magnitudo compresa tra 3.3 e 3.9.

Epicentro lontano dalla terraferma

Le scosse più forti sono avvenute tra 8 e 9 chilometri di profondità, le altre tra 10 e 32. Secondo l’Ingv gli eventi sono localizzati intorno a 38.7938 di latitudine e 14.1717 di longitudine. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro non c’è alcun comune: i centri abitati più vicini sono Alicudi e Filicudi.

Una sequenza iniziata giorni fa

La terra non ha smesso di muoversi nemmeno nel pomeriggio, con altre scosse di magnitudo inferiore a 3. Già tra il 20 e il 22 ottobre nella stessa area erano stati registrati diversi eventi di bassa magnitudo, fino a 3.8. La zona resta sotto il monitoraggio continuo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.