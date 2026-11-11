Omicidio Barreca, oggi i funerali: spunta un fucile nascosto in un pozzo

Continua senza sosta l’indagine sull’omicidio di Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo di 54 anni ucciso a fucilate nelle campagne di Gangi, nelle Madonie. Tra gli sviluppi più rilevanti delle ultime ore c’è il ritrovamento di un fucile in un pozzo non lontano dal luogo dell’agguato: l’arma, secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe stata avvolta in alcuni indumenti prima di essere gettata nell’acqua, forse nel tentativo di farla sparire insieme a ogni traccia utile a risalire a chi ha sparato.

Accanto al ritrovamento dell’arma, che potrebbe rivelarsi decisivo per le indagini, i carabinieri starebbero riesaminando con attenzione anche le testimonianze raccolte nelle ultime settimane. Dopo avere ascoltato diverse persone vicine alla vittima, gli investigatori avrebbero infatti concentrato i controlli su chi aveva intrattenuto rapporti di lavoro o di affari con Barreca, giudicando poco convincenti alcune delle ricostruzioni fornite. Il sospetto, cioè, è che qualcuno possa non avere raccontato tutta la verità su quanto accaduto nei giorni precedenti al delitto, e proprio per questo gli accertamenti su quelle dichiarazioni proseguirebbero senza sosta.

Le verifiche su chi frequentava la proprietà di Barreca

L’imprenditore era titolare di diverse aziende, oltre che di terreni e immobili sparsi nel territorio delle Madonie, un patrimonio che gli inquirenti stanno passando al setaccio per capire se dietro l’omicidio possano celarsi contrasti di natura economica, magari legati alla gestione di quelle stesse attività. In questo filone di indagine rientrerebbe la posizione di una persona già sentita nei giorni scorsi, sulla quale sarebbero in corso ulteriori accertamenti volti a chiarirne il ruolo e i rapporti avuti con la vittima.

Per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’allevatore, le dichiarazioni raccolte vengono incrociate con i suoi spostamenti, con il traffico telefonico in entrata e in uscita e con gli elementi acquisiti nella tenuta di contrada Rolica, dove il corpo senza vita è stato ritrovato dai soccorritori nella notte tra venerdì e sabato.

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Il fucile nel pozzo e i sopralluoghi del Ris di Messina

Già nei giorni scorsi il Giornale di Sicilia aveva anticipato che i carabinieri stavano cercando un fucile proprio nei dintorni della proprietà di Barreca, ma a colpire è soprattutto la dinamica che avrebbe portato al ritrovamento. Sabato 7 novembre le ricerche si sarebbero concentrate su un abbeveratoio poco distante dall’azienda, mentre la Procura di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, manteneva il massimo riserbo sull’andamento dell’inchiesta, senza fornire alcuna anticipazione agli organi di stampa sugli sviluppi in corso.

Ora toccherà ai tecnici della Scientifica stabilire se l’arma recuperata dal pozzo sia compatibile con i due colpi che hanno ucciso il cinquantaquattrenne, oltre a cercare eventuali impronte digitali che possano condurre a chi ha premuto il grilletto. Anche gli indumenti in cui il fucile era avvolto saranno passati al setaccio, nella speranza che possano restituire elementi genetici o altre tracce biologiche utili all’identificazione del responsabile. Nella zona sono intervenuti anche i carabinieri del Ris di Messina, il reparto investigativo scientifico dell’Arma specializzato nei sopralluoghi tecnici più delicati, che hanno condotto accertamenti pure in un vecchio fabbricato adiacente all’azienda agricola, utilizzato come ricovero per gli asini: al suo interno sarebbero state individuate tracce ritenute di un certo interesse per la prosecuzione delle indagini.

L’appuntamento misterioso e i funerali a Gangi

Un altro aspetto al vaglio degli inquirenti riguarda le ultime ore di vita di Barreca. Nella giornata di sabato l’imprenditore aveva accennato ai familiari di un appuntamento, senza però precisare con chi dovesse incontrarsi di lì a poco. Il suo ultimo accesso a WhatsApp risale alle 15.30 di quella giornata, mentre nel corso della notte il corpo è stato ritrovato accanto al fuoristrada, rimasto con il motore ancora acceso, segno che la vittima non avrebbe avuto il tempo di reagire o di allontanarsi. Il cellulare, già sequestrato dagli inquirenti, e le immagini delle telecamere installate lungo la strada che conduce al casale potrebbero rivelarsi fondamentali per stabilire chi Barreca avesse effettivamente incontrato prima di essere ucciso.

Intanto, in giornata, la comunità di Gangi si stringerà attorno alla famiglia dell’imprenditore in occasione dei funerali, fissati per le 11 nella Chiesa Madre del paese. Al termine della cerimonia religiosa la salma sarà tumulata nel cimitero comunale, mentre l’inchiesta della Procura di Termini Imerese proseguirà nei prossimi giorni alla ricerca di ulteriori riscontri.