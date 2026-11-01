Omicidio nel Palermitano, Alessandro Barreca ucciso con fucilate al petto

Non una pistola ma un fucile: sono due i colpi che hanno ucciso Gaetano Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo di 54 anni trovato senza vita in contrada Rolica, a Gangi, nel cuore delle Madonie. L’uomo è stato colpito al petto, come emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, che stanno ora passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza delle aziende agricole della zona per risalire a chi ha sparato.

Dopo aver ascoltato i familiari di Barreca, che nella serata di ieri avevano lanciato l’allarme non avendo più sue notizie dal primo pomeriggio, i militari hanno acquisito i filmati di diversi impianti di videosorveglianza presenti tra le campagne del territorio, nel tentativo di ricostruire i movimenti dell’imprenditore nelle ore precedenti all’agguato. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista e proseguono nella ricostruzione della dinamica dell’omicidio.

A coordinare l’inchiesta è la procura di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Cavallo. Resta da chiarire il movente che ha portato all’uccisione dell’imprenditore agricolo, il cui corpo era stato ritrovato nella notte accanto alla propria auto, al termine di ore di ricerche avviate dopo la segnalazione della famiglia.