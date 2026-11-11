Bonus affitto Sicilia 2026, domande online fino al 30 novembre

Per molte famiglie siciliane il canone di locazione resta una delle voci più pesanti del bilancio domestico, e da ieri mattina è possibile correre ai ripari. La Regione Siciliana ha infatti aperto le domande per il bonus affitto regione Sicilia 2026, il contributo a fondo perduto destinato a chi vive in affitto e si trova in condizioni economiche fragili, legato ai canoni versati nel corso del 2025.

A sorprendere è soprattutto l’entità delle risorse messe a disposizione: oltre 17 milioni di euro, più del doppio rispetto agli 8 milioni previsti inizialmente. “Grazie a un intenso lavoro di squadra siamo riusciti a reperire ulteriori 9 milioni e 320 mila euro”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, spiegando il rafforzamento del fondo rispetto allo stanziamento di partenza.

Chi può presentare domanda e quali sono i requisiti

Possono accedere al contributo i cittadini residenti anagraficamente nell’immobile siciliano per cui si presenta la richiesta, purché intestatari di un contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Sono esclusi dalla misura gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le abitazioni rientranti nelle categorie catastali di lusso.

Il requisito economico fa riferimento all’indicatore Isee, che deve essere in corso di validità e non superare i 15.639,40 euro. In base al reddito del nucleo familiare e al peso del canone sulle entrate, il bando distingue due fasce di beneficiari: la fascia A, con un contributo che può arrivare a 3.098,74 euro, e la fascia B, il cui tetto massimo è fissato a 2.324,05 euro.

Il bando 2026 introduce anche due novità rispetto al passato. La prima riguarda i coniugi superstiti: se l’intestatario del contratto viene a mancare, marito o moglie possono comunque richiedere il beneficio, a patto di possedere i requisiti previsti. “Tuteliamo i coniugi superstiti, evitando che alla perdita di una persona cara possa aggiungersi anche la perdita di un beneficio economico”, ha spiegato Aricò. La seconda novità riguarda invece chi vive da solo, che d’ora in avanti potrà fare domanda alle stesse condizioni riservate ai nuclei familiari più numerosi.

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Documenti necessari e come fare domanda online

Per completare la pratica servono carta d’identità e codice fiscale del richiedente, l’attestazione Isee aggiornata, la copia del contratto d’affitto registrato con relativa ricevuta di pagamento dell’imposta di registro, e il codice Iban di un conto corrente o postale intestato o cointestato a chi presenta la domanda, indispensabile per l’erogazione della somma in caso di accoglimento.

La domanda online va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata della Regione Siciliana, all’indirizzo siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione, accessibile con Spid di livello 2 o Carta d’identità elettronica. Chi ha poca dimestichezza con le procedure informatiche, o preferisce un supporto diretto, può rivolgersi gratuitamente agli uffici comunali, ai Centri di assistenza fiscale convenzionati, ai patronati e ai sindacati degli inquilini accreditati sul territorio.

Quanto si può ottenere e cosa succede in caso di troppe richieste

L’importo del contributo non è fisso, ma viene calcolato in base al canone annuo effettivamente versato e alla disponibilità complessiva del fondo. In linea generale le cifre riconosciute oscillano tra circa 1.500 euro e poco più di 3.000 euro per nucleo familiare. Se il numero di domande ammissibili dovesse superare le risorse stanziate, la Regione procederà a una rimodulazione proporzionale dei contributi, privilegiando le famiglie con gli indicatori Isee più bassi.

La finestra per inoltrare la richiesta resterà aperta fino alle 18 del 30 novembre. Chi intende presentare la propria domanda per il bonus affitto è invitato a non attendere gli ultimi giorni utili, per evitare rallentamenti della piattaforma regionale o ritardi nel rilascio dell’attestazione Isee da parte dell’Inps, passaggio necessario per completare correttamente la pratica entro la scadenza.