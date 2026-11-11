Palermo piange Fabio, finanziere di soli 38 anni stroncato da male incurabile

Palermo si stringe nel dolore per la scomparsa di Fabio Canavacciuolo, finanziere in servizio presso il comando della Guardia di Finanza del capoluogo siciliano, morto a soli 38 anni dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. A dare l’ultimo saluto al giovane militare è stata l’intera città, mentre in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di chi lo ha conosciuto.

Fabio aveva scelto di mettere la propria vita al servizio dello Stato, ma il suo impegno non si era mai fermato alla divisa. Negli anni aveva saputo intrecciare legami autentici con il territorio palermitano, partecipando con continuità alla vita di diverse comunità religiose cittadine, dove si era fatto conoscere per la discrezione con cui offriva il proprio aiuto e per un senso della solidarietà vissuto senza clamore.

Il ricordo del consigliere comunale Ottavio Zacco

A tracciare un ritratto commosso del finanziere è il consigliere comunale Ottavio Zacco, che ha voluto dedicargli un pensiero pubblico: “La scomparsa di Fabio Canavacciuolo lascia un profondo dolore in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane. A soli 38 anni se ne va un giovane uomo che aveva fatto del servizio, della generosità e dell’attenzione verso il prossimo una parte importante della propria esistenza”, ha dichiarato Zacco.

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Il consigliere ha poi sottolineato come il ricordo di Fabio sia destinato a restare vivo ben oltre la cerchia dei colleghi in divisa: “Il suo ricordo rimarrà vivo non soltanto tra i colleghi della Guardia di Finanza, ma anche nelle comunità che ha frequentato e nelle persone alle quali ha saputo donare vicinanza, disponibilità e affetto”.

La vicinanza alla moglie Viviana e al Corpo della Guardia di Finanza

Zacco ha rivolto un pensiero diretto anche alla famiglia del finanziere, a partire dalla giovane moglie: “A Fabio rivolgo il mio ultimo, commosso saluto. Alla sua giovanissima moglie Viviana e a tutti i suoi familiari desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e il mio profondo cordoglio per una perdita tanto dolorosa”.

Il cordoglio del consigliere comunale si è esteso infine a tutto il Corpo a cui Fabio apparteneva: “Un pensiero di particolare affetto e solidarietà va anche all’intero Corpo della Guardia di Finanza, ai suoi superiori e ai colleghi che hanno condiviso con Fabio il servizio quotidiano, perdendo non soltanto un giovane militare, ma anche un compagno di lavoro e di vita. A tutti loro giungano la mia vicinanza e il mio sentimento di profonda partecipazione al lutto”, ha concluso Zacco.