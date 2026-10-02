Sanità, la Fials: bene notizia dell’assessorato su assunzioni in Sicilia, ora fare in fretta

“La Sicilia ha un gap nella sanità che deve recuperare, ma la notizia di oggi dell’assessorato che ha comunicato la disponibilità di 140 milioni per l’assunzione di 2700 figure, fa ben sperare nel percorso per il potenziamento delle cure ai cittadini”. Lo afferma il segretario regionale della Fials, Sandro Idonea, che ha preso parte all’incontro di oggi in assessorato. “Si tratta di figure assunte a vario titolo ma che andranno a potenziare le case di comunità – spiega Idonea – non solo infermieri ma anche assistenti sociali, medici ambulatoriali, e altre figure per andare a migliorare le cure nelle branche più importanti come la cardiologia e la geriatria. Attendiamo che le somme vengano suddivise alle Asp per poi procedere con i bandi. Sindacati e assessorato hanno concordato la necessità di fare in fretta per dare risposte urgenti ai cittadini”.

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