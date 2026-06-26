Arpa Sicilia, la Fials: bene piano dell’assessorato per potenziare il personale e assumere i precari

Un piano per potenziare il personale dell’Arpa attingendo ai circa 90 precari che hanno diritto alla stabilizzazione. Lo comunicano in una nota la segreteria regionale della Fials e la segreteria di Palermo. “A seguito dell’incontro tra il direttore generale di Arpa Sicilia, il direttore amministrativo, la direttrice delle Risorse umane e i rappresentanti Fials – scrivono – è stato riferito che la Direzione generale, su mandato dell’assessore Giusi Savarino, sta redigendo un piano di rafforzamento delle attività che deve svolgere l’Agenzia, al fine di colmare alcune carenze attuali, prevedendo l’assunzione di un numero adeguato di personale, tra cui il personale già oggi stabilizzabile applicando la legge 69/2025. Esprimiamo apprezzamento per l’interesse che l’assessore Giusi Savarino sta rivolgendo ad Arpa Sicilia, attraverso l’impegno a realizzare un rafforzamento dell’Agenzia, che passi per la deroga del blocco delle assunzioni e il finanziamento di un adeguato piano triennale del fabbisogno assunzionale che includa anche il personale qualificato, competente e già formato attualmente impiegato a tempo determinato, attualmente in forza all’Agenzia”.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/