Sanità, la Fials: bene apertura governo in commissione Ars su internalizzazione lavoratori

“Prendiamo atto dell’apertura dell’assessorato regionale alla Salute all’internalizzazione dei lavoratori delle ditte in appalto impiegati nei servizi esterni. È solo un primo passo e ci sono tanti argomento ancora da approfondire, auspichiamo che possa nascere un confronto proficuo su questo tema che interessa migliaia di lavoratori in Sicilia”. Lo scrive in una nota la Fials Confsal che ha partecipato oggi all’audizione convocata in commissione Sanità all’Ars per discutere del tema dell’internalizzazione nella sanità, alla presenza del segretario regionale Sandro Idonea, della vice Agata Consoli e del commissario della Fials Palermo, Giuseppe Forte. “Ci sono ancora tanti dubbi da chiarire – afferma Idonea – i direttori generali hanno esposto alcune problematiche tra cui a loro avviso la mancanza di una mansione corrispondente per chi effettua le pulizie nelle aziende. Chiaramente le internalizzazioni potranno essere avviate alla scadenza dei contratti. Sono temi a nostro avviso da approfondire al più presto con un dibattito serio che coinvolga Ars e governo”.
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