Tragedia nel Palermitano, trovato morto in casa da giorni: la moglie era lì accanto

Un uomo di 71 anni, Giuseppe Longo, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Spinuzza a Cefalù. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione: l’uomo era deceduto diversi giorni prima che qualcuno desse l’allarme. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di vicini preoccupati.

La scena che si sono trovati davanti ha dell’incredibile: accanto al corpo del marito c’era la moglie, ancora viva ma in stato di shock, che sembrava vegliarlo da giorni. La donna è stata soccorsa dal 118 e ricoverata d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù, dove è tuttora in cura.

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito i rilievi nell’appartamento. La Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo di Longo per stabilire le cause e il momento preciso della morte. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma gli inquirenti propendono per cause naturali, sulle quali l’esame autoptico dovrà fare definitiva chiarezza.