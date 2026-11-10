Blitz della Municipale tra viale Regione e i mercatini: quasi 500 multe in pochi giorni a Palermo

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia Municipale di Palermo, impegnata su più fronti nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni delle norme, dalla sicurezza stradale al contrasto all’abusivismo commerciale, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili alla guida, tutelare i consumatori e salvaguardare la legalità nelle attività commerciali.

Sul fronte della sicurezza stradale, nella settimana dal 2 al 6 novembre sono state accertate quasi 500 violazioni per eccesso di velocità, nell’ambito di 10 servizi effettuati sulle principali arterie cittadine con le apparecchiature Telelaser TruSpeed e App. 106. A queste si aggiungono 194 sanzioni per sosta irregolare, 27 violazioni per omessa revisione dei veicoli e 7 per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

I controlli con Telelaser, che prevedono la contestazione immediata delle violazioni, hanno interessato viale dell’Olimpo, viale Regione Siciliana Nord-Ovest, in entrambe le direzioni di marcia verso Catania e Trapani, e via Libertà. Sono stati elevati complessivamente 96 verbali: 74 per violazioni dell’articolo 142, comma 8, del Codice della Strada, 21 per il comma 9 e uno per il comma 9-bis.

Ulteriori quattro servizi, effettuati con App. 106, che consente l’accertamento differito attraverso documentazione fotografica, hanno interessato via Lanza di Scalea, viale Regione Siciliana Nord-Ovest e viale Michelangelo, facendo registrare 383 violazioni per superamento dei limiti di velocità.

Per contrastare la sosta irregolare sono stati, invece, effettuati quattro servizi con l’apparecchiatura Lince Street Control lungo l’asse viario compreso tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare. Le attività hanno consentito di accertare 194 violazioni degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada, oltre a 27 casi di omessa revisione del veicolo, ai sensi dell’articolo 80, e 7 violazioni per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, ai sensi dell’articolo 193.

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Particolare attenzione è stata anche dedicata alla mobilità elettrica, con tre servizi specifici rivolti soprattutto al controllo dei monopattini. In via Libertà sono stati controllati quattro mezzi, riscontrando 7 violazioni della normativa specifica: 2 per mancanza di assicurazione, 3 per mancato utilizzo del casco e 2 per assenza della targa. A queste si aggiungono altre 8 violazioni del Codice della Strada, riconducibili agli articoli 80, 116, 193, 180 e 7, relative rispettivamente a revisione, patente di guida, assicurazione, documenti obbligatori a bordo e circolazione nei centri abitati.

Parallelamente, la Polizia Municipale ha proseguito le attività di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Un intervento al mercatino di via Galilei, in via De Saliba, ha portato al sequestro penale e amministrativo di 166 paia di scarpe recanti marchi riconducibili a noti brand nazionali e internazionali.

L’ambulante responsabile è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 20 del Codice della Strada, che disciplina l’occupazione della sede stradale e degli spazi pubblici, e della Legge regionale 18/95 in materia di commercio. L’uomo è stato, inoltre, deferito all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato previste dal Codice penale, relative al commercio di prodotti con marchi contraffatti, alla ricettazione, all’invasione arbitraria di terreni o edifici e al deturpamento o imbrattamento di beni altrui.

Nel corso della stessa operazione sono state sequestrate penalmente, a carico di ignoti, anche 40 borse recanti i loghi di prestigiosi marchi del settore moda. Un ulteriore intervento, effettuato qualche giorno prima in via Nina Siciliana, aveva già portato al sequestro di altre 40 borse recanti loghi di importanti aziende del settore moda