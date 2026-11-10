Scooter e mortaretti per il funerale del pregiudicato: Palermo indignata

Il funerale di un pregiudicato, celebrato ieri a Palermo, ha paralizzato per alcune ore il quartiere di Ballarò: saracinesche abbassate nello storico mercato, via Maqueda invasa da scooter e mortaretti, mentre il feretro veniva portato a spalla lungo la strada. A finire sotto accusa è Emanuele Rubino, trentotto anni, ritenuto un punto di riferimento della criminalità locale, che stava scontando una condanna per tentato omicidio ed estorsione, con fine pena fissato al 2050. La notizia ha fatto il giro del web e dei telegiornali nazionali.

La cerimonia, organizzata nei minimi particolari attraverso i social network nel giro di pochi giorni, ha previsto magliette commemorative con la foto del defunto, una raccolta fondi per i fuochi d’artificio e persino l’appello di alcuni creator locali a non trasmettere il corteo in diretta su TikTok “per rispetto”. La decisione di tenere chiuso il mercato durante il passaggio del corteo era nota in anticipo a buona parte del quartiere, e la scena si è consumata sotto gli occhi attoniti di residenti e turisti, impossibilitati a far altro che osservare.

Chi era Emanuele Rubino

Tra il 2013 e il 2017 Rubino, insieme al fratello e ad altri sette complici, aveva imposto per circa quattro anni il pagamento del pizzo alle attività commerciali gestite da cittadini stranieri nella zona di via Maqueda. Non si limitavano a richiedere denaro: secondo le ricostruzioni giudiziarie, picchiavano i clienti, si appropriavano degli incassi e consumavano senza mai saldare il conto. Il sistema di sopraffazione si è incrinato solo quando alcuni piccoli commercianti hanno trovato il coraggio di denunciare, dopo che Rubino aveva sparato alla testa al cittadino gambiano Yusupha Susso nell’aprile 2016, nel tentativo di ucciderlo. Le vittime avevano parlato di un clima da “caccia alle streghe”, definizione ripresa anche dagli stessi investigatori per descrivere il terrore imposto dai fratelli Rubino nel quartiere.

Alcuni residenti, raggiunti nelle ore successive ai funerali, hanno parlato apertamente di un episodio «vergognoso», definendolo una vera e propria dimostrazione di forza da parte di chi, ancora oggi, ritiene di poter dettare le regole nel quartiere.

Le reazioni delle istituzioni

Le immagini del corteo, diffuse rapidamente sui social, hanno provocato la reazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha chiesto chiarezza e un intervento tempestivo da parte delle istituzioni: “Quanto accaduto nel corso del funerale di un pregiudicato merita un chiarimento e un intervento immediato delle istituzioni. Non possiamo accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri.” Il primo cittadino ha anche precisato che la polizia municipale, presente ai Quattro Canti, ha segnalato tempestivamente il corteo, permettendo di bloccarne la prosecuzione in quella direzione.

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Dura la posizione della consigliera comunale del Pd Mariangela Di Gangi, secondo cui l’episodio va letto come qualcosa di più di un semplice rito funebre: “Quello che è accaduto stamattina in via Maqueda non è stato chiaramente soltanto un funerale. Chi vive e lavora a Ballarò e nel centro storico non lo vive come un semplice funerale. Può viverlo come una condivisione di valori, che ovviamente non possono essere i nostri, o anche come una prova di forza a cui è difficile sottrarsi.” Di Gangi ha auspicato un coordinamento più stretto tra questura, prefettura, Chiesa e Comune per gestire in anticipo, nei casi di defunti con condanne gravi, percorsi, orari e modalità di svolgimento delle cerimonie.

Anche il mondo sindacale e politico ha preso posizione. Il segretario della Cgil Mario Ridulfo ha parlato di un vero e proprio fallimento collettivo: “Chi permette a mafiosi e neofascisti di occupare le strade e le piazze della città? È lo stesso Stato, cioè lo stesso governo, con gli stessi poteri con cui limita le libertà individuali e collettive dei lavoratori e degli studenti, coi decreti sicurezza.” Il Movimento 5 Stelle ha invece annunciato un’interrogazione parlamentare sul caso. I deputati regionali Daniela Morfino, Valentina D’Orso e Davide Aiello hanno dichiarato: “È una sfida allo Stato. Queste esibizioni le conosciamo bene e sono messaggi tipici della mafia. Così anziché curare uno dei mali peggiori, la città continua a sporcare sè stessa, il suo nome e la buona salute della sua comunità.”

Il monito dell’arcivescovo Lorefice

A intervenire sulla vicenda è stato anche l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, con parole particolarmente dure. Per il presule, il fatto che un intero mercato storico come Ballarò, simbolo di comunità e tradizione, si fermi per i funerali di un uomo condannato per reati gravi “non può lasciarci solo perplessi”, ma deve “accendere una riflessione e muovere ad una assunzione di responsabilità delle antiche e nuove ferite sociali di questa nostra città”. L’arcivescovo ha ricordato che non si tratta di un fatto isolato, e che il feretro portato a spalla lungo via Maqueda, con la richiesta ai commercianti di abbassare le serrande, riporta a un “passato mai passato”.

Lorefice ha poi allargato la riflessione alle contraddizioni più profonde della città: “La nostra città è ancora saccheggiata al centro come nelle sue periferie, lì dove gli uomini e le donne non sono l’unico vero centro se ciò che conta più di ogni cosa anche oggi è il lucro sulla persona, l’interesse privato sul bene comune, la visibilità ostentata, la violenza e l’arroganza sulla convivenza solidale e pacifica; se chi ha il compito di servire il bene comune rimane distante dalle reali condizioni di vita della gente, incontrata per lo più durante le sempre più prolungate campagne elettorali.” Secondo l’arcivescovo, non sono le saracinesche abbassate al passaggio di un feretro a dover preoccupare, quanto piuttosto “le saracinesche che spalanchiamo ogni giorno all’individualismo da idolatria del profitto che inaridisce i cuori e che fa regnare cattivo gusto, corruzione, inciviltà e illegalità, mancanza del senso civico, genera scarti umani ed esclusione”.

Per Lorefice la vicenda richiede “scelte autentiche e coraggiose: politiche sociali ed economiche che assumano le ferite reali della città: lavoro, casa, cultura, accoglienza e inclusione degli stranieri, illegalità, senso civico, corruzione, connivenze, mentalità mafiosa – che non alligna solo tra le organizzazioni malavitose -, estorsioni, dipendenze, ipocrisia perbenista”.