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Dramma a Monreale, 41enne trovato morto in casa per cause naturali

Alessio Cassarà è stato rinvenuto privo di vita in via Ponte Parco: probabile un malore improvviso. Disposta la restituzione della salma ai familiari
di Gaetano Ferraro
lettura in 1 minuti

Tragedia a Monreale, dove un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita all’interno del garage della propria abitazione, nella zona di via Ponte Parco.

La vittima è Alessio Cassarà. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe morto per cause naturali, probabilmente a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Monreale, che hanno effettuato i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Il medico legale inviato dalla Procura ha stabilito le cause del decesso, confermando che si è trattato di un evento naturale. Al termine degli accertamenti, è stata disposta la restituzione della salma ai familiari, che potranno così procedere con i funerali.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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