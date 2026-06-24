Dramma a Monreale, 41enne trovato morto in casa per cause naturali

Tragedia a Monreale, dove un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita all’interno del garage della propria abitazione, nella zona di via Ponte Parco.

La vittima è Alessio Cassarà. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe morto per cause naturali, probabilmente a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Monreale, che hanno effettuato i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Il medico legale inviato dalla Procura ha stabilito le cause del decesso, confermando che si è trattato di un evento naturale. Al termine degli accertamenti, è stata disposta la restituzione della salma ai familiari, che potranno così procedere con i funerali.